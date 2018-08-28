 NYT: США намагалися завербувати російського олігарха Дерипаску | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

NYT: США намагалися завербувати російського олігарха Дерипаску

ФБР і мін'юст США прагнули зробити Олега Дерипаску своїм інформатором. Утім, як повідомляють джерела видання The New York Times, спроби виявились безуспішними.

Олега Дерипаску намагалися завербувати ФБР і мін'юст США

Олега Дерипаску намагалися завербувати ФБР і мін'юст США

З 2014-го до 2016-го року Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і міністерство юстиції США намагалися завербувати російського олігарха Олега Дерипаску  та зробити його своїм інформатором. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times, опублікованій у суботу, 1 вересня. Газета при цьому посилається на колишніх та чинних чиновників, а також людей з оточення бізнесмена.

За їхньою інформацією, Дерипасці надсилали сигнали про можливу допомогу в отриманні візи в США і сприяння у вирішенні проблем бізнесмена з американським правосуддям. В обмін американська сторона сподівалася отримати інформацію про організовану злочинність в Росії, а згодом - про можливу допомогу російської сторони виборчому штабу Дональда Трампа в 2016 році.

Видання описує неоголошений візит агентів ФБР в будинок у Нью-Йорку, в якому перебував Дерипаска. Від бізнесмена вимагали розповісти, чи був його колишній діловий партнер, екс-глава виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт сполучною ланкою між штабом і Кремлем.

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Спроба завербувати Дерипаску була елементом більш масштабної кампанії з оцінки можливості схиляння до співпраці кількох найбагатших росіян, які, як і Дерипаска, залежать від президента РФ Володимира Путіна в питанні збереження своїх статків, зазначає видання. У кампанії брали участь представник міністерства юстиції США Брюс Ор і автор компрометуючого досьє на президента США Дональда Трампа, екс-співробітник британської спецслужби MI6 Крістофер Стіл.

За інформацією джерела видання, Дерипаска заявив американській стороні про свою незгоду з її теоріями щодо російської організованої злочинності і змови Кремля з представниками виборчого штабу Трампа. Крім того, бізнесмен повідомив Кремлю про спроби завербувати його, повідомило джерело.

У квітні 2018 року США запровадили санкції проти низки російських бізнесменів, чиновників і компаній після публікації "Кремлівської доповіді". Під обмежувальні заходи, зокрема, потрапили і активи Дерипаски -  завод "Русал", група En+ і машинобудівні активи промислової групи "Базовий елемент".

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