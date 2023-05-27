  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс підписав нормативний акт, який забороняє дискримінацію за вагою.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс підписав нормативний акт, який забороняє дискримінацію за вагою.Фото: Yuki Iwamura/AP Photo
СуспільствоСполучені Штати Америки

Нью-Йорк заборонив дискримінацію через вагу

Ольга Журавльова
2 год. тому

У США побільшало міст, де заборонена дискримінація за ознаками розмірів тіла: ваги та зросту. Таке рішення ухвалили в Нью-Йорку.

https://p.dw.com/p/4RtHk

Мер американського міста Нью-Йорк Ерік Адамс підписав 26 травня нормативний акт, який забороняє дискримінацію за розміром тіла. До переліку захищених категорій, таких як раса, стать і релігія, додали додавши вагу та зріст.

"Ми всі заслуговуємо на однаковий доступ до працевлаштування, житла та громадських місць, незалежно від нашої зовнішності, і не повинно мати значення, якого ви зросту чи ваги", - сказав мер на церемонії підписання документа.

Демократ Адамс сказав, що це рішення "допоможе вирівняти умови гри для всіх жителів Нью-Йорка, створити інклюзивніші робочі місця та умови життя, а також захистити від дискримінації".

Читайте також: Facebook оштрафували на 14 мільйонів доларів за дискримінацію

Винятки, згідно з документом, який міська рада ухвалила цього місяця, включають випадки, коли зріст або вага людини може перешкоджати виконанню нею основних функцій на роботі.

Постанова набуде чинності 22 листопада.

Дискримінація за ознаками ваги та зросту заборонена уже в таких штатах, як Нью-Джерсі та Массачусетс. А кілька інших міст США раніше узаконили заборону дискримінації на основі ваги та зовнішнього вигляду, зокрема Сан-Франциско, Вашингтон, Медісон, округ Колумбія, штат Вісконсин, нагадує агентство Associated Press.

Читайте також: Європейський суд - Польщі: Сексуальна орієнтація - не причина відмови в роботі

Красуня без волосся з Німеччини

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Один із дронів, яким Росія атакувала Україну 4 травня (ілюстративне фото)

Дрони атакували нафтооб'єкти у двох регіонах Росії

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в українській Бучі, 13 квітня 2022 року

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

30 років міжнародного правосуддя: від Мілошевича до Путіна

Закон і право23 год. тому
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика26 травня 2023 р.
external

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Як у США ставлять "на ноги" військових ЗСУ

Здоров'я26 травня 2023 р.06:15 хв.
Кадр з комп'ютерної гри Death from Above

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Як німці зробили комп'ютерну гру на допомогу ЗСУ

Суспільство26 травня 2023 р.
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології26 травня 2023 р.00:58 хв.
external

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Як РФ викрадає дітей з України і як матері повертають їх?

Суспільство26 травня 2023 р.28:54 хв.
На головну сторінку