Нью-Йорк заборонив дискримінацію через вагу

У США побільшало міст, де заборонена дискримінація за ознаками розмірів тіла: ваги та зросту. Таке рішення ухвалили в Нью-Йорку.

Мер американського міста Нью-Йорк Ерік Адамс підписав 26 травня нормативний акт, який забороняє дискримінацію за розміром тіла. До переліку захищених категорій, таких як раса, стать і релігія, додали додавши вагу та зріст.

"Ми всі заслуговуємо на однаковий доступ до працевлаштування, житла та громадських місць, незалежно від нашої зовнішності, і не повинно мати значення, якого ви зросту чи ваги", - сказав мер на церемонії підписання документа.

Демократ Адамс сказав, що це рішення "допоможе вирівняти умови гри для всіх жителів Нью-Йорка, створити інклюзивніші робочі місця та умови життя, а також захистити від дискримінації".

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Винятки, згідно з документом, який міська рада ухвалила цього місяця, включають випадки, коли зріст або вага людини може перешкоджати виконанню нею основних функцій на роботі.

Постанова набуде чинності 22 листопада.

Дискримінація за ознаками ваги та зросту заборонена уже в таких штатах, як Нью-Джерсі та Массачусетс. А кілька інших міст США раніше узаконили заборону дискримінації на основі ваги та зовнішнього вигляду, зокрема Сан-Франциско, Вашингтон, Медісон, округ Колумбія, штат Вісконсин, нагадує агентство Associated Press.

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