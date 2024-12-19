  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиРосійська Федерація

НПЗ у Ростовській області РФ зазнав масованої атаки

Максим Сидоржевський | Роман Сулима
19 грудня 2024 р.

За заявою місцевої влади, Ростовщину атакували понад 30 дронів і три ракети. Внаслідок атаки загорівся нафтопереробний завод у Новошахтинську, який атакували вже вчетверте за пів року.

https://p.dw.com/p/4oLKr
Супутниковий знімок нафтобази, що горить, в Астахові Кам'янського району Ростовської області 28 серпня 2024 року
Супутниковий знімок пожежі на нафтобазі в Астахові Ростовської області в серпніФото: Planet Labs Inc./Handout via REUTERS

У ніч на четвер, 19 грудня, Ростовську область РФ атакували понад 30 безпілотників і три ракети, написав у Telegram тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар.

За його словами, протиповітряна оборона відбивала атаки по Таганрогу, Батайську, Ростову, Шахтах, Кам'янську, Міллерову та Новошахтинську. На Новошахтинському заводі нафтопродуктів унаслідок атаки "сталося загоряння". Тим часом у Telegram-каналах публікують відео пожежі на НПЗ, отримані від місцевих жителів. 

Четверта атака на Новошахтинський НПЗ за пів року

"Новошахтинський НПЗ, Ростовська область. Понад 40 вибухів від атаки наших дронів. У підсумку - ураження установки атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-6. Це друге велике ураження НПЗ і четверта атака протягом півріччя. Перше сталося 6 червня 2024 року", - йдеться у повідомленні українського Telegram-каналу "Андрющенко Time". 

Напередодні ввечері у Повітряних силах Збройних сил України заявили про застосування франко-британських ракет Storm Shadow / SCALP  для ударів по військових об'єктах на території Росії. В.о. губернатора Ростовщини Слюсар заявив про нібито відбиття атаки 10 ракет.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомив, що на Ростовщині атакували одне з найбільших російських хімічних підприємств - ФКП "Комбінат Каменський". "Він займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі)", - написав він у Telegram, не уточнюючи вид зброї, якою атакували.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ 28 серпня 2024

Під Ростовом після атаки дронів палає нафтобаза "Атлас"

Під Ростовом після атаки дронів палає нафтобаза "Атлас"

Понад сотня рятувальників з десятками одиниць техніки гасить на Ростовщині масштабну пожежу на нафтобазі "Атлас". Українські безпілотники вже атакували її у серпні.
Конфлікти29 листопада 2024 р.
Artillerie-Raketen ATACMS

ATACMS і Storm Shadow: як удари вглиб РФ змінять хід війни? (20.11.2024)

ATACMS і Storm Shadow: як удари вглиб РФ змінять хід війни? (20.11.2024)

Українські ЗМІ та російське міноборони заявили про перше застосування американських балістичних ракет ATACMS по російській території. Що це дасть Україні?
Конфлікти20 листопада 2024 р.06:56 хв.