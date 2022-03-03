Новий раунд переговорів України і Росії розпочато - Подоляк

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 3 березня (до 14.00) читайте тут.

DW стежить за подіями четверга, 3 березня (час київський)

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Гендиректор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) звернувся до росіян. "У ці скрутні часи конфронтації ми хочемо забезпечувати вас незалежною інформацією. І для цього необхідно чітко сказати: важкі бої в Україні - це наслідок агресії, яку було розпочато за наказом президента Путіна і за яку він несе відповідальність", - написав він. За словами Лімбурґа, "це не спецоперація проти нібито нацистів". "Це напад, що тягне за собою неймовірне страждання, руйнування, смерть та втечу. Багато, надто багато солдатів з обох боків уже загинуло - як і мирних жителів України", - зазначив він.

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Французький президент Еммануель Макрон у четвер, 3 березня, провів півторагодинну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо війни в Україні. За словами неназваного помічника французького лідера, Путін, схоже, має намір захопити "усю" Україну, пише AFP. "У тому, що сказав нам президент Путін, не було нічого, що могло б нас заспокоїти. Він показав велику рішучість продовжити операцію", - додали в Єлисейському палаці.

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В Чернігові внаслідок авіаударів РФ загинули щонайменше 22 особи. Стільки тіл вдалося на цей час дістати з-під завалів. Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє, що рятувальники продовжують розбирати завали.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про початок переговорів з РФ. Обговорять припинення вогню, перемир'я і створення гуманітарних коридорів.

++16.44++

Міністерство енергетики України у зв'язку з бойовими діями на території країни заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території держави. Це стосується, зокрема, і газу, що зберігається у підземних газосховищах України в режимі "митний склад".

++16.23++

Верховна Рада ухвалила закон "Про загальну мобілізацію". Мобілізацію буде проведено протягом 90 діб на всій території України. Черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів визначатиме Генштаб збройних сил України. Згідно з законом, мобілізації підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років.

++16.03++

Понад 500 лікарів-іноземців готові надавати медичну допомогу в Україні. Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн ЄС, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн. Реєстрація на сайті міністерства охорони здоров'я України для іноземних медиків, які бажають долучитися до допомоги, і надалі залишається відкритою.

++16.01++

Понад п'ять тисяч кліматичних активістів руху Fridays for future протестували проти війни в Україні у четвер під будівлею берлінського Рейхстагу, де розташований парламент країни - Бундестаг. Вони висловили солідарність з українським народом, називали події в Україні "викопною війною" і закликали поступово відмовитись від невідновлюваних джерел енергії. Німеччина на даний момент покриває дещо менше половини своїх потреб у природному газі через імпорт з Росії, зокрема, через Україну.

++15.31++

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей та формує підрозділи для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території. Мобілізованих громадян перекидають через територію Росії у південному і північних напрямках - для штурму Одеси та Києва. Більшість з цих людей мають російські паспорти. Про це повідомляють у збройних силах України.

++15:04++

Угорщина не підтримує ініціативу Єврокомісії щодо надання українцям захисту. Як зазначили в апараті прем'єр-міністра Віктора Орбана, у країні вже запроваджені чіткі правила надання притулку українцям, які тікають від війни, тож Будапешт не підтримує пропозицію Європейської Комісії щодо надання тимчасового захисту біженцям з України. Ініціатива Брюсселя полягає у тому, щоби запровадити спільні по всьому ЄС правила, згідно з якими українці автоматично отримували би захист від бойових дій. Угорщина не підтримує пропозицію Європейської комісії надати тимчасовий захист біженцям з України, "оскільки у країні вже є чинними чіткі правила надання притулку для них". Про це у четвер, 3 березня повідомив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелій Гуляс. За його словами, Угорщина надасть статус біженця всім, хто того потребує. У цьому питанні Будапешт не має права вето, тому правила ЄС можуть набрати чинності і без згоди Угорщини.

++14:38++

Україна домовлятиметься про гуманітарні коридори під час переговорів із Росією 3 березня. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив член української делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі - за обставинами", - написав він.

Тим часом віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна24" уточнила: "Дві найгарячіші точки зараз: Маріуполь і Херсон. Ми звернулися до Червоного Хреста с вимогою забезпечити гуманітарні колони білим прапором. Ми сформуємо необхідний гуманітарний вантаж: їжа, ліки. Все, що потрібно, щоб евакуювати людей, особливо жінок і дітей". За її словами, перемови з Росією про це наразі веде Червоний Хрест.