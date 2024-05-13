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Новим командувачем ОТУВ "Харків" став Драпатий - ЗМІ

Валерій Сааков
13 травня 2024 р.

Після просування військ РФ на півночі Харківщини замінено командувача ОТУВ "Харків" - замість Юрія Галушкіна його очолив бригадний генерал Михайло Драпатий, повідомляють ЗМІ.

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Українські військові на Харківщині
Українські військові на Харківщині (архівне фото)Фото: Anatolii Stepanov/AFP

Військове керівництво України замінило командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків" на тлі просування військ РФ на півночі Харківщини. Про це в понеділок, 13 травня, повідомила низка українських ЗМІ. Так, згідно з повідомленням "РБК-Україна", що посилається на власні джерела в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", замість Юрія Галушкіна ОТУВ "Харків" очолив бригадний генерал Михайло Драпатий.

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"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - повідомили виданню в ОСУВ "Хортиця", якому підпорядковується ОТУВ "Харків".

Водночас Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, йдеться в повідомленні. Аналогічну інформацію пошив також і "24 канал".

Нагадаємо, раніше цього дня в Генштабі ЗСУ визнали "тактичний успіх" військ РФ під час наступу на Харківщині. Нині точаться запеклі бої за прикордонне місто Вовчанськ.

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