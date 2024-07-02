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ПолітикаНідерланди

Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф склав присягу

Дмитро Шварц
2 липня 2024 р.

Новий коаліційний уряд склав присягу перед королем Нідерландів Віллемом-Александром. Згідно з власними заявами, коаліція, зокрема, планує впроваджувати жорстку політику надання притулку.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та король Віллем-Александр, Гаага, 2 липня 2024 року
Дік Схооф (л) склав присягу королю Нідерландів Віллему-АлександруФото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Король Нідерландів Віллем-Александр у вівторок, 2 липня, привів до присяги колишнього керівника Генеральної служби розвідки та безпеки країни Діка Схоофа як нового прем'єр-міністра на чолі правого коаліційного кабінету.

Як передає агенція AFP, Схооф представив королю своїх міністрів, після чого кожен з них присягнув на вірність королю і конституції.

"Я з нетерпінням чекаю на початок роботи на посаді прем'єр-міністра. За безпечні і справедливі Нідерланди з соціальним забезпеченням для всіх. Контроль над міграцією, діалог, вибір і чітке усвідомлення. Ви можете на мене розраховувати", - написав Схооф у дописі в соцмережі X.

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Про висунення на посаду прем'єр-міністра Нідерландів Схоофа стало відомо наприкінці травня за результатами коаліційних переговорів. Він змінить на цій посаді Марка Рютте, який з 1 жовтня 2024 року приступить до виконання обов'язків генерального секретаря НАТО.

Схооф, зокрема, очолював розслідування Нідерландами збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом.

Зміни у політиці Нідерландів щодо надання притулку

Після виборів у листопаді 2023 року та перемоги на них Партії свободи (PVV) правого популіста Геерта Вілдерса чотири партії коаліції домовилися сформувати нідерландський уряд, половина якого складатиметься із представників політичних партій, а інша половина - з експертів або технократів. Самому Вілдерсу довелося відмовитися від амбіцій стати прем'єром Нідерландів, оскільки це було неприйнятним для інших партнерів по коаліції, особливо для праволіберальної Народної партії за свободу та демократію (VVD) ще чинного прем'єр-міністра Марка Рютте.

Згідно з власними заявами, коаліція, зокрема, планує впроваджувати жорстку політику надання притулку. Прем'єр-міністр Нідерландів та члени уряду призначаються та звільняються з посад указом короля. 

 

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