243-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 24 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 24 жовтня (час київський).

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Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) назвав головним пріоритетом "екстрену допомогу" Україні, щоби допомогти пережити майбутню зиму з огляду на зруйновану Росією інфраструктуру країни. На Німецько-українському економічному форумі він наголосив на необхідності проведення ремонтних робіт об'єктів української енергомережі, надання генераторів та трансформаторів.

Тим часом міністерка оборони Німеччини Крістіане Ламбрехт (Christine Lambrecht) висловила глибоке занепокоєння заявами Росії про сценарії застосування радіоактивної "брудної бомби" в Україні. Під час відвідин бази спецназу Бундесверу (збройних сил ФРН. - Ред.) вона наголосила, що Захід повинен дати зрозуміти РФ: будь-яке застосування такої ядерної зброї стане перетином "червоних ліній". При цьому вона додала, що такі погрози не вплинуть на підтримку України з боку Німеччини.

++18.50++

Уряд Німеччини думає збільшити оборонну допомогу Україні до двох мільярдів євро - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в уряді Німеччини збираються виступити з пропозицією про збільшення у 2023 році бюджету на оборонну підтримку України з 697 мільйонів євро до двох мільярдів євро. Про це він повідомив після зустрічі в Берліні з міністром фінансів Крістіаном Лінднером (Christian Lindner).

Шмигаль також укотре висловив сподівання на ухвалення рішення про виключення Росії з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

++18.39++

Новий посол України в Німеччині офіційно розпочав роботу

Олексій Макеєв розпочав роботу на посаді посла України в Німеччині після офіційного прийому в президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Про це він написав у Twitter.

Макеєв прибув до Берліна минулого тижня. Його попередник Андрій Мельник пропрацював послом України у Німеччині вісім років.

++18.22++

МЗС України: Росія суттєво затримує роботу "зернового коридору"

З 14 жовтня російські інспектори Спільного координаційного центру в Стамбулі суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже завантажені та прямують до пункту призначення, заявили в міністерстві закордонних справ (МЗС) України. В черзі біля протоки Босфор застрягли понад 165 суден. Затримки з перевірками вже не дозволили Україні експортувати три мільйони тонн зерна.

У МЗС вважають, що затримки є політично мотивованими, оскільки нещодавно російське намагалося поставити під сумнів діяльність "зернового коридору", вимагаючи нових поступок за згоду продовжити дію "зернової угоди".

Дипломати звернулися до секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати питання шляхом збільшення кількості інспекторів в протоці Босфор та закликають міжнародну спільноту вимагати від РФ негайно припинити затримки.

Читайте також: РФ може вивезти з окупованих територій України майже два мільйони тонн зерна

++18.09++

Зеленський критикує "нейтральність" Ізраїлю щодо російсько-іранського альянсу

Президент України Володимир Зеленський звернувся онлайн до учасників Саміту демократії Haaretz - одного з найстаріших ізраїльських медіа. Він повідомив, що за даними української розвідки, Росія замовила в Ірану близько двох тисяч дронів і ракети, а іранські інструктори приїхали на окуповані території України, щоб навчати російських солдатів користуватися безпілотниками. Зеленський нагадав, що ударами одного з таких дронів 17 жовтня у Києві був зруйнований будинок, спроєктований 120 років тому старостою однієї з синагог Іоселіаном Левом.

Президент України припустив, що Іран зацікавили не російські гроші, а "сприяння іранській ядерній програмі". "На жаль, у нас немає свого "Залізного куполу". У нас поки що немає сучасної та ефективної системи протиповітряної й протиракетної оборони, яка могла б убезпечити наше небо. Тому Росія й сподівається терором у повітрі компенсувати програші на землі", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна просить Ізраїль про допомогу ще з 2014 року, але не отримує її. "Чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?", - сказав він.

++17.58++

Нідерланди вдруге направляють групу криміналістів до України, щоби допомогти в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних Росією на її території.

Як повідомляє місцевий телеканал NOS, команда експертів працюватиме за дорученням Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі (МКС) та у відповідь на заклик українського уряду до країн допомогти в розслідуванні злочинів. Криміналісти оглянуть місця масових поховань, проведуть експертизи ДНК загиблих та вивчать телекомунікаційний трафік, а результати передадуть до МКС для подальшого використання у судових процесах.

++17.43++

Міністр оборони Румунії подав у відставку після заяв про війну в Україні

Міністр оборони Румунії Васіле Динку подав у відставку після заяв про війну в Україні. Тиждень тому в телеінтерв'ю він назвав переговори з Росією, які можуть завершитися для України втратою територій, єдиним способом покласти край війні.

Його слова розкритикував президент Румунії Клаус Йоганніс. Заяву про відставку Динку пояснив неможливістю спільної роботи з главою держави.

++17.29++

Новим прем'єром Великобританії стане Ріші Сунак

Новим прем'єр-міністром Великобританії стане Ріші Сунак - колишній міністр фінансів країни. Консервативна партія повідомила, що обрала його своїм новим лідером. Традиційно глава керівної партії стає прем'єром королівства.

Напередодні його єдина суперниця, голова Палати громад Пенні Мордонт, зняла свою кандидатуру з перегонів та пообіцяла "повну підтримку" своєму супернику. Раніше експрем'єр Борис Джонсон відмовився знову висувати свою кандидатуру на посаду глави британського уряду.

Після обрання лідером консерваторів Сунак виключив проведення у Великобританії дострокових парламентських виборів.

++17.10++

Шольц: Німеччина передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив на Конференції з відновлення України в Берліні, що ФРН поставить Україні ще три комплекси IRIS-T. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram. "Перша отримана система IRIS-T надзвичайно ефективно показала себе на захисті українського неба та врятувала чимало життів", - зазначив він.

Читайте також: Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

++17.03++

Зеленський змінив начальника Київської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації замість Миколи Жирнова.

61-річний генерал-полковник Сергій Попко обіймав у 2016-2019 роках посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Також проходив службу в Іраку.

++16.57++

За даними Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, в ході першої хвилі мобілізації в РФ мобілізовані щонайменше 200 тисяч осіб. Перша частина з них уже відправлена в Україну з мінімальними строками підготовки або взагалі без неї "з метою стабілізації лінії фронту".

"Попри публічні заяви мера Москви Сергія Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток військовозобов'язаним за місцем проживання та роботи (...) Подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному" варіанті часів Другої Світової війни. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу", - йдеться у повідомленні.

++16.38++

ЄБРР виділить Україні до трьох мільярдів євро до 2024 року

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить Україні до трьох мільярдів євро до кінця 2023 року на допомогу бізнесу та економіці. Раніше банк уже надав Україні понад мільярд євро з цієї суми та планує потроїти цю цифру, повідомила голова ЄБРР Оділь Рено-Бассо президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва. За її словами, основним завданням є підтримка "реальної" економіки, зокрема, збереження енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничних колій та підтримка фармацевтичної промисловості.

++16.16++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у Берліні українсько-німецький економічний форум, зосередив увагу на перспективах, які відкриються для європейського бізнесу в процесі реалізації Плану відновлення України.

Зокрема, за його словами:

Україна націлена створити високотехнологічний військово-промисловий комплекс, зокрема завдяки трансферту європейських і світових військових технологій, залучення інвестицій в конструкторські розробки та побудову військових виробництв.

Україна має найбільші в Європі газосховища та значний потенціал для постачання "чистої" енергії.

Україна в перспективі може перетворитися на цифровий хаб азійського та європейського магістрального інтернет-трафіку.

Потенціал аграрного сектору та інвестиційний потенціал України складає щонайменше 34 мільярди доларів.

Україна бачить себе кліматично модернізованою державою. "Європейські інвестиції в "чисте" українське виробництво - це крок до реалізації "зеленого переходу", - написав Шмигаль у Telegram.

++15.51++

КМІС: Українці - за збройну боротьбу, навіть якщо обстріли цивільної інфраструктури продовжаться

Попри активні обстріли російською армією останнім часом українських міст ракетами та дронами-камікадзе іранського виробництва, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86 відсотків українців виступають за продовження збройної боротьби. Тим часом 10 відсотків респондентів вважають необхідним перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки РФ. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Хоча з Заходу на Схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, але у всіх регіонах більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір. "Навіть на Сході 69 відсотків дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів)", - ідеться у пресрелізі КМІС.

Серед респондентів, які обрали російську мову для проведення інтерв'ю, також переважна більшість (66 відсотків) вважають, що потрібно продовжувати збройний опір, навіть якщо обстріли продовжаться. 29 відсотків вважають, що потрібно розпочинати переговорити, навіть якщо доведеться піти на поступки.

Опитування провели 21-23 жовтня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитали тисячу повнолітніх респондентів на територіях, які контролювалися владою України до 24 лютого. За звичайних обставин, статистична похибка вибірки не перевищувала 3,4 відсотка. За умов війни додається певне систематичне відхилення.

++15.24++

У Хорватії проходить парламентський саміт Кримської платформи

24-26 жовтня в Загребі відбудеться перший парламентський саміт Кримської платформи, організований Україною та Хорватією. На ньому працюватимуть понад 40 іноземних делегацій та 50 представників парламентів і міжпарламентських асамблей, повідомляє міністерство закордонних справ України.

Як нагадfв міністр Дмитро Кулеба, 23 серпня Україна провела другий саміт міжнародної Кримської платформи. "Дипломатична команда президента Володимира Зеленського донесла до світу відчуття нагальності захисту та відновлення міжнародного права. Ми мобілізували глобальну підтримку та збільшили кількість та рівень учасників: 60 представників країн Європи, Азії, Африки, Північної та Латинської Америки підтвердили свою прихильність повній деокупації Кримського півострова. Парламентський саміт Кримської платформи продовжить цю важливу дипломатичну роботу", - сказав він.

++15.10++

На Херсонщині звільнили 90 населених пунктів

Оперативне командування Збройних сил України "Південь" заявило, що на Херсонщині з-під російської окупації звільнені більше 90 населених пунктів, у яких мешкають понад 12 тисяч осіб. У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів, ідеться у повідомленні командування в Facebook.

++15.05++

Ілон Маск: SpaceX не вимкне Starlink в Україні

Засновник SpaceX Ілон Маск запевнив віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, що компанія не вимкне супутниковий зв'язок Starlink в Україні, навіть якщо міністерство оборони США відмовиться фінансувати його. Про це він написав у Twitter.

Федоров підтвердив, що Маск запевнив його у забезпеченні роботи терміналів в Україні, та подякував за це. "Дуже прошу", - відповів мільярдер.

Читайте також: "Дідько з ним": Маск пообіцяв надалі фінансувати роботу Starlink в Україні

+14.55++

Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача щодо енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача. На ньому:

Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій та розглянули ймовірні дії РФ на найближчий період.

Розглянули кроки з протидії повітряним атакам російської армії на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема проаналізували перебіг формування ефективної системи протиповітряної оборони для захисту енергетичної мережі.

Обговорили процес відновлення об'єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення та підприємств електроенергією і зв'язком доки тривають відновлювальні роботи.

"Пам'ятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів - це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", - написав Зеленський у соцмережах.

++14.49++

Шольц: Україна буде відновлена як майбутній член ЄС

Під час відновлення України необхідно брати до уваги, що ця країна в майбутньому має стати членом Європейського Союзу, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на німецько-українському економічному форумі в Берліні. Він запевнив Київ, що український енергетичний сектор, який зазнав масштабних російських атак, буде відновлено таким чином, щоб Україна стала ефективним постачальником електрики в ЄС. Шольц підкреслив, що війна, розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним, згуртувала Німеччину та Україну.

++14.34++

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відеозвернення до російських військових, закликавши їх здаватися в полон і надавши інструкції, як це зробити. "Збережіть свою життя і майбутнє. Відмовтеся від участі у кривавій путінській війні. Складіть зброю заради вашого безпечного та мирного майбутнього. Командування Збройних сил України пропонує вам здатися у полон і повернутися додому", - наголошується у зверненні.

Тим, хто боїться переслідування з боку російської влади і не хоче повертатися до Росії - пропонують отримати захист в Україні. Також в ЗСУ обіцяють грошову винагороду росіянам за передані озброєння, техніку і набої. "Це - не зрада. Це - нормальна реакція нормальних людей на злочинну війну", - підкреслили в генштабі.

Щоб домовитися про здачу в полон, росіянам рекомендують зв'язатися з представниками ЗСУ за телефонами цілодобових гарячих ліній, або через чат-бот в Telegram. Здатися також можна в зоні бойових дій, попередньо оголосивши про свій намір, розрядивши зброю і від'єднавши магазині і піднявши матеріал білого кольору.

++14.15++

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Про це свідчить онлайн Карта повітряних тривог України.

++13.30++

Україна домовилась з МАГАТЕ про місію для оцінки заяв РФ про "брудну бомбу"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно направити експертів в Україну, щоб пересвідчитися у дезінформації РФ щодо "брудної бомби". "У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - написав Кулеба у Twitter.

++12.15++

RT вигнав ведучого після слів про вбивство українських дітей

Російська пропагандистська телекомпанія RT "зупинила співпрацю" з телеведучим Антоном Красовськимчерез чотири дні після того, як той в ефірі закликав "топити" та "спалювати" українських дітей, повідомила в Telegram головна редактора RT Маргарита Симоньян. Вона не уточнила, чи очікує на ведучого якесь покарання, зазначивши лише, що "важко повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей".

Сам ведучий "вибачився" за свої слова заявою, що його "несло" і йому "по-справжньому ніяково". Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив підготувати "доповідь щодо ситуації, яка виникла в ефірі", лише після звернень щодо перевірки висловлювання Красовського. Про покарання ведучого він також нічого не сказав. На тлі скандалу, запис зі словами пропагандиста видалили з ефіру, але в мережі залишилися доступні витяги з програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після висловлювань Красовського закликав заборонити RT у всьому світі. "Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), (не має - Ред.) нічого спільного зі свободою слова", - заявив він.

Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++11.30++

У РФ вважають, що причиною авіакатастрофи військового літака Су-34 в Єйську, внаслідок чого загинуло 15 людей, було потрапляння двох чайок у двигун бомбардувальника. Про це повідомила російська агенція ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах. "Їх (чайок - Ред.) останки знайдено експертами під час огляду уламків літака", - повідомили агентству.

++11.22++

Російські війська у Херсоні готуються до оборони у місті, а не до відступу з нього, заявив голова Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.

Напис "Херсон" у кольорах російського прапору Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

За його словами, наразі представники окупаційної влади наразі не тікають з Херсона. "Ні, такого немає", - зазначив Буданов в інтерв'ю "Українській правді". Він зазначив, що повідомлення про евакуацію з Херсона представників окупаційної адміністрації, що з'являються, багато в чому є "інформаційною операцією та маніпуляцією".

"Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять - вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять - саме переводять - всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" тощо. Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А водночас вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - пояснив Буданов.

++11.10++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорили російську дезінформаційну кампанію щодо "брудної бомби", а також скоординували подальші міжнародні кроки. "Ми обоє засудили російську кампанію з дезінформації щодо "брудної бомби". Ми також скоординували наступні кроки в нашій роботі з іншими країнами та в рамках ООН і МАГАТЕ, щоб протистояти цій брехні та запобігти будь-яким операціям Росії під чужим прапором", - написав Кулеба у Twitter.

++11.53++

"Укренерго" в понеділок запроваджує тимчасове обмеження електроенергії у Харківській, Полтавській і Сумській областях. Крім того, найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. "Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Тримайте телефони зарядженими та передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам'ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - повідомили в компанії.

++10.30++

Президент акціонерного товариства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, затриманий Службою безпеки України за звинуваченням в державній зраді, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, стверджує СБУ. "Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села", - йдеться на сайті Служби безпеки.

Спецслужба оприлюднила частини аудіозаписів телефонних розмов на яких, за твердженням СБУ, Богуслаєв спілкується з представниками російських підприємств. Частина записів зроблена в 2021 році, частина - в 2022 році, вказує СБУ. Зокрема на записах, які підписані весною 2022 року, співрозмовники обговорюють відправлення запчастин для гелікоптерів з України. "Запчастини ми готові вам відправити, тільки подумай через Хорватію, чи де там в вас була, Чорногорія?" - питає людина, яку титрують, як Богуслаєва.

На іншому записі за травень 2022 року той самий голос питає у співрозмовника, скільки він ще готовий прийняти двигунів для гелікоптерів Мі-26. "Я декуди вам туди відправляю десятками. І все у нас іде, все нормально", - йдеться на записі.

Читайте докладніше: Богуслаєв постачав двигуни для гелікоптерів РФ і після вторгнення - СБУ

++09.45++

Східний комітет німецької економіки закликав не зволікати з підготовкою до відновлення України, зазначивши, що німецький бізнес має відігравати провідну роль у цьому процесі. У справі відновлення України не слід чекати закінчення війни, заявив заступник голови Східного комітету Ганс-Ульріх Енґель (Hans-Ulrich Engel) напередодні німецько-українського економічного форуму, що відкривається в понеділок, 24 жовтня, в Берліні.

За словами заступника голови Східного комітету, німецька економіка готова взяти на себе провідну роль у відновленні економіки України. Німецько-український економічний форум проводиться за ініціативи Східного комітету німецької економіки та Німецько-української промислово-торговельної палати. Захід відкриють канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

++08.53++

Росія намагається компенсувати дефіцит високоточних ракет за рахунок використання іранських дронів-камікадзе "Шахід-136", йдеться у зведенні військової розвідки Великобританії. Росіяни використовують велику кількість іранських безпілотників, щоб прорвати українську систему протиповітряної оборони, однак зусилля України з враження БПЛА "Шахід-136" стають все більш успішними, констатує розвідка. "Офіційні джерела, включаючи президента Зеленського, стверджують, що до 85 відсотків атак перехоплюються", - наголошується в повідомленні, оприлюдненому у Twitter міністерством оборони країни.

++08.30++

Унаслідок обстрілів за минулу добу у Донецькій області загинуло шість мирних громадян, ще 5 поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 23 жовтня стало відомо про 6 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Курдюмівці, 2 у Великій Новосілці та 1 у Бахмуті. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++08.15++

Уряди Сполучених Штатів Америки, Франції та Великобританії спільно засудили фейк Росії щодо "брудної бомби". У заяві йдеться, що міністри оборони цих країн на прохання глави російського оборонного відомства Сергія Шойгу поспілкувалися з ним 23 жовтня. "Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії про те, що Україна готується використати брудну бомбу на власній території", - йдеться у повідомленні. Крім того, західні країни попередили, що викриють будь-яку спробу РФ використати ці звинувачення як привід для ескалації.

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Шойгу намагався "просунути" Заходу фейк про підготовку Україною провокації Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Росія намагається підірвати надання підтримки Україні західними країнами заявами про можливе застосування Києвом "брудної бомби" (вибухового пристрою, начиненого радіоактивним елементами, під час підриву якого не відбувається ядерної реакції). "Заклики (міністра оборони РФ Сергія - Ред.) Шойгу і поширення російськими державними ЗМІ фальшивих погроз про бомби мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західної частини Херсона до кінця року", - йдеться у щоденному звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

В інституті звертають увагу, що 23 жовтня Шойгу зателефонував одразу декільком міністрам оборони країн НАТО: Франції, Туреччини, Великобританії, і США, стверджуючи, що Україна нібито готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи "брудну бомбу".

На думку представників інституту, ці заяви навряд чи свідчать про готовність Росії використати ядерну зброю, а скоріше є спробою залякати західних прихильників України та, можливо, "розширити тріщини в альянсі НАТО".

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За попередню добу, російські сили завдали двох ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, звітує генштаб ЗСУ. "Ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області", - йдеться у повідомленні у Facebook. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва, застерігає українська сторона.

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Ізраїль надав Україні розвіддані, корисні для боротьби з іранськими дронами, пише The New York Times, посилаючись на анонімного українського чиновника.