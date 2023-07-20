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Новий посол Німеччини в Україні вже прибув до Києва

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Новопризначений посол ФРН у Києві Мартін Єґер змінює на посаді Анку Фельдгузен.

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У МЗС України (на фото) 20 липня прийняли копії вірчих грамот у нового німецького посла Мартіна Єґера.
У МЗС України (на фото) 20 липня прийняли копії вірчих грамот у нового німецького посла Мартіна Єґера.Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Новий посол Німеччини в Україні Мартін Єґер уже прибув до Києва. У четвер, 20 липня, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв у нього копії вірчих грамот, повідомляється на сайті міністерства.

Єґер запевнив у підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також  наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

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Єґер змінює на посаді Анку Фельдгузен, яка була посолкою ФРН в Україні з 2019 року. У 2009-2015 роках вона була постійною заступницею німецького посла в Україні.

10 липня Фельдгузен завершила свою дипломатичну місію в Україні, записавши зворушливе відео українською мовою. Дипломатка заявила, що у міністерстві закордонних справ у Берліні  продовжуватиме працювати над підтримкою України.

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