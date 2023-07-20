Новий посол Німеччини в Україні вже прибув до Києва

Новий посол Німеччини в Україні Мартін Єґер уже прибув до Києва. У четвер, 20 липня, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв у нього копії вірчих грамот, повідомляється на сайті міністерства.

Єґер запевнив у підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності німецького уряду й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

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Єґер змінює на посаді Анку Фельдгузен, яка була посолкою ФРН в Україні з 2019 року. У 2009-2015 роках вона була постійною заступницею німецького посла в Україні.

10 липня Фельдгузен завершила свою дипломатичну місію в Україні, записавши зворушливе відео українською мовою. Дипломатка заявила, що у міністерстві закордонних справ у Берліні продовжуватиме працювати над підтримкою України.

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Посолка ФРН в Україні про німецькі танки і шантаж Путіна To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Українська поезія з вуст німецької посолки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video