Парламент Грузії на тлі протестів проводить перше засідання

Новий парламент Грузії в понеділок, 25 листопада, проводить своє перше засідання. У засіданні беруть участь 89 депутатів від правлячої партії "Грузинська мрія", які проголосували за визнання повноважень парламенту. Обрані депутати від опозиційних партій бойкотують засідання парламенту, і мають намір найближчим часом зробити заяву про складання депутатських мандатів, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Під час засідання під стінами парламенту у Тбілісі відбувається акція протесту прихильників опозиції. Учасники акції протесту закидали одну зі стін грузинського парламенту яйцями.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила пленарне засідання "неконституційним", заявивши, що "масові фальсифікації", які мали місце під час парламентських виборів 26 жовтня, "підірвали його легітимність". "Я відмовилася скликати першу сесію, і конституція не визнає нікого, хто міг би мене замінити", - написала вона у Facebook.

Вибори нового президента Грузії можуть пройти вже цього року

Тим часом кандидат у прем'єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе в понеділок на брифінгу представив склад свого уряду, якому парламент має оголосити вотум довіри на засіданні у той же день.

Своєю чергою виконувач обов'язків спікера парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що 26 листопада парламент має намір визначити терміни обрання президента Грузії. Згідно з конституційною реформою 2017 року, президента Грузії вперше в історії обиратимуть не прямим голосуванням, а 300 виборщиками - депутатами парламенту і керівниками місцевих адміністрацій. Проєвропейська президентка Зурабішвілі, як очікується, втратить свою посаду.

ЦВК затвердила переможцем виборів "Грузинську мрію"

16 листопада Центральна виборча комісія Грузії затвердила остаточні підсумки парламентських виборів. Відповідно до них, перемогу здобула правляча в країні партія "Грузинська мрія", яка отримала 53,93 відсотка голосів (89 мандатів), "Коаліція за зміни" - 11,03 відсотка (19 мандатів), "Єдиний національний рух" (ЕНД) - 10,17 відсотка (16 мандатів), "Сильна Грузія" - 8,81 відсотка (14 мандатів), "За Грузію" - 7,78 відсотка (12 мандатів).

Офіційні результати виборів у Грузії визнала лише "Грузинська мрія".

13 листопада Тбіліський міський суд відхилив 11 позовів, якими опозиція вимагала визнати недійсними протоколи окружних виборчих комісій. Західний соціологічний інститут Edison Research дійшов висновку про маніпуляції результатами виборів у Грузії. Соціологи вказали, що розрив у 13 відсоткових пунктів між екзит-полами та офіційними результатами вказує на підтасовування. За підрахунками Edison Research, керівна проросійська партія "Грузинська мрія" мала отримати приблизно 40 відсотків голосів, а опозиційні партії - понад 50 відсотків.