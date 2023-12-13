Держдеп: Новий пакет допомоги США Києву може стати останнім

Державний департамент США попередив, якщо Конгрес не вживе заходів щодо виділення додаткової допомоги Україні, це буде один із останніх пакетів допомоги в сфері безпеки, які можуть надати США.

Черговий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів включає боєприпаси для засобів протиповітряної оборони (ППО) і для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські снаряди, ракети для придушення радіолокаційних станцій, повідомив у середу, 13 грудня, Державний департамент США.

"Можливості, що надаються в сьогоднішньому пакеті, включають боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, компоненти системи ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси (включно зі 155-мм і 105-мм), високошвидкісні ракети для боротьби з РЛС, бронебійні боєприпаси, боєприпаси для стрілецької зброї, комплекс засобів ураження, бар'єри HESCO і запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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У повідомленні Державного департаменту наголошується, "якщо Конгрес не вживе заходів щодо виділення додаткової допомоги, це буде один із останніх пакетів допомоги в сфері безпеки, які ми зможемо надати Україні".

Нагадаємо, про цей пакет допомоги під час зустрічі у Вашингтоні з президентом України Володимиром Зеленським оголосив президент США Джо Байден.

У Конгресі "зависла" допомога Україні

У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням про виділення фінансового пакета в розмірі 106 мільярдів доларів, що включає, серед іншого, 61,4 мільярда доларів для допомоги Україні та 14,3 мільярда доларів для підтримки Ізраїлю у війні проти терористичної організації ХАМАС. 7 грудня республіканці, які підтримують допомогу Ізраїлю, але виступають проти нових коштів для України, заблокували цей пакет під час процедурного голосування у Сенаті.

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Вже 9 грудня Державний департамент США повідомив, що продовжить продаж Ізраїлю майже 14 тисяч одиниць танкових снарядів без розгляду цього питання в Конгресі, що зазвичай потрібно для продажу зброї іншим державам. Про якісь окремі рішення щодо допомоги Україні не повідомлялося.