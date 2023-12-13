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Держдеп: Новий пакет допомоги США Києву може стати останнім

Анастасія Шепелева
13 грудня 2023 р.

Державний департамент США попередив, якщо Конгрес не вживе заходів щодо виділення додаткової допомоги Україні, це буде один із останніх пакетів допомоги в сфері безпеки, які можуть надати США.

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USA, Washington I Außenministerium der Vereinigten Staaten I State Department
Фото: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

Черговий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів включає боєприпаси для засобів протиповітряної оборони (ППО) і для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські снаряди, ракети для придушення радіолокаційних станцій, повідомив у середу, 13 грудня, Державний департамент США.

"Можливості, що надаються в сьогоднішньому пакеті, включають боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, компоненти системи ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси (включно зі 155-мм і 105-мм), високошвидкісні ракети для боротьби з РЛС, бронебійні боєприпаси, боєприпаси для стрілецької зброї, комплекс засобів ураження, бар'єри HESCO і запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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У повідомленні Державного департаменту наголошується, "якщо Конгрес не вживе заходів щодо виділення додаткової допомоги, це буде один із останніх пакетів допомоги в сфері безпеки, які ми зможемо надати Україні".

Нагадаємо, про цей пакет допомоги під час зустрічі у Вашингтоні з президентом України Володимиром Зеленським оголосив президент США Джо Байден.

У Конгресі "зависла" допомога Україні

У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням про виділення фінансового пакета в розмірі 106 мільярдів доларів, що включає, серед іншого, 61,4 мільярда доларів для допомоги Україні та 14,3 мільярда доларів для підтримки Ізраїлю у війні проти терористичної організації ХАМАС. 7 грудня республіканці, які підтримують допомогу Ізраїлю, але виступають проти нових коштів для України, заблокували цей пакет під час процедурного голосування у Сенаті.

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Вже 9 грудня Державний департамент США повідомив, що продовжить продаж Ізраїлю майже 14 тисяч одиниць танкових снарядів без розгляду цього питання в Конгресі, що зазвичай потрібно для продажу зброї іншим державам. Про якісь окремі рішення щодо допомоги Україні не повідомлялося.

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