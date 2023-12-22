Новий глава МЗС Польщі приїхав у перше відрядження в Україну
Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого першого відрядження за кордон прибув до Києва в п'ятницю, 22 грудня.
"Перший візит за кордон. Уже на місці", - написав він у соціальній мережі Х.
За даними RMF24, Сікорський виступить у Верховній Раді. Детальніше програма його візиту не розголошується з міркувань безпеки.
Напередодні, 21 грудня, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зустрівся з новим міністром інфраструктури Польщі Даріушем Климчаком у Варшаві та висловив сподівання, що цього тижня в Києві вдасться дійти до спільної позиції задля припинення польськими перевізниками блокади кордону.
Як повідомлялося, українська влада хотіла б, аби один з перших візитів нового прем'єра Польщі Дональда Туска був до Києва. У партії Туска "Громадська платформа" вважають, що хоч приїхати в Україну логістично непросто, такий візит "був би природним".