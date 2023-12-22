Новий глава МЗС Польщі приїхав у перше відрядження в Україну

До Києва прибув новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Очікується, що він виступить перед парламентарями.

Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого першого відрядження за кордон прибув до Києва в п'ятницю, 22 грудня.

"Перший візит за кордон. Уже на місці", - написав він у соціальній мережі Х.

За даними RMF24, Сікорський виступить у Верховній Раді. Детальніше програма його візиту не розголошується з міркувань безпеки.

Напередодні, 21 грудня, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зустрівся з новим міністром інфраструктури Польщі Даріушем Климчаком у Варшаві та висловив сподівання, що цього тижня в Києві вдасться дійти до спільної позиції задля припинення польськими перевізниками блокади кордону.

Як повідомлялося, українська влада хотіла б, аби один з перших візитів нового прем'єра Польщі Дональда Туска був до Києва. У партії Туска "Громадська платформа" вважають, що хоч приїхати в Україну логістично непросто, такий візит "був би природним".