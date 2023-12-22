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ПолітикаУкраїна

Новий глава МЗС Польщі приїхав у перше відрядження в Україну

Анастасія Шепелева
22 грудня 2023 р.

До Києва прибув новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Очікується, що він виступить перед парламентарями.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав СікорськийФото: PAP/picture alliance

Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого першого відрядження за кордон прибув до Києва в п'ятницю, 22 грудня. 

"Перший візит за кордон. Уже на місці", - написав він у соціальній мережі Х. 

За даними RMF24, Сікорський виступить у Верховній Раді. Детальніше програма його візиту не розголошується з міркувань безпеки. 

Напередодні, 21 грудня, віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зустрівся з новим міністром інфраструктури Польщі Даріушем Климчаком у Варшаві та висловив сподівання, що цього тижня в Києві вдасться дійти до спільної позиції задля припинення польськими перевізниками блокади кордону. 

Як повідомлялося, українська влада хотіла б, аби один з перших візитів нового прем'єра Польщі Дональда Туска був до Києва. У партії Туска "Громадська платформа" вважають, що хоч приїхати в Україну логістично непросто, такий візит "був би природним".

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