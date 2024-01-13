Новий глава МЗС Франції Сежурне приїхав у Київ

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув у Київ з першим офіційним закордонним візитом на посаді. Його зустрів колега Дмитро Кулеба, а згодом прийме президент України Володимир Зеленський.

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув у суботу, 13 січня, зі своїм першим офіційним закордонним візитом на посаді в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Майже два роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це те, з чим я приїхав до Києва у свою першу поїздку", - зазначив міністр.

Сежурне вже вшанував пам'ять загиблих за Україну біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі. Його супроводжував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Суспільне".

Згодом Сежурне зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, пише французький телеканал BFM TV.

Як зазначає Le Figaro, Сежурне стане першим представником Франції, який відвідає Україну після рішення про відкриття переговорів про її вступ до Європейського Союзу. Таким чином, це "ще раз підтвердить підтримку Францією європейського шляху України".

Сьогодні планувався візит до Києва Катрін Колонни, але днями вона залишила посаду міністерки закордонних справ Франції після зміни французького уряду. 8 січня французька прем'єр-міністерка Елізабет Борн подала у відставку, відповідно разом із нею звільнився весь уряд. 9 січня президент Франції Еммануель Макрон призначив прем'єр-міністром 34-річного Габріеля Атталя, який до цього обіймав посаду міністра освіти. Атталь став наймолодшим прем'єром в історії Франції, а також першим відкритим геєм на цій посаді.