Новий Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України

Під час першого сесійного засідання новий Європарламент проголосував за продовження підтримки України і засудив поїздку угорського прем’єра Орбана до Москви. Але резолюцію підтримали не всі.

Перші дебати першої сесії нового Європарламенту, які пройшли у середу, 17 липня, були присвячені Україні. У резолюції "Необхідність постійної підтримки України з боку ЄС", яка була ухвалена за результатами обговорення, євродепутати закликали країни-члени ЄС "надавати військову допомогу Україні у будь-якій формі доти, поки це буде необхідно". А також виступили за зняття обмежень на використання західної зброї проти військових цілей на території Росії.

Недостатні чи невчасні постачення зброї Україні "можуть звести нанівець усі зусилля", докладені для протистояння російській агресії, наголошується у документі. Тому Європарламент "закликає держави-члени істотно збільшити та значно пришвидшити свою військову підтримку та підвищити потужності своєї військової промисловості".

Резолюцію підтримало 495 депутатів, 137 висловилися "проти", 47 - утрималися. Вона була підготовлена за ініціативи п’яти з восьми політичних груп Європарламенту. Новостворені ультраправа група "Патріоти Європи", яка є третьою найбільшою групою у ЄП, праворадикальна "Європа суверенних націй", а також представники лівих сил українську резолюцію не підтримали. Натомість "Патріоти Європи" запропонували свій власний проєкт резолюції, який на голосування винесено не було.

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Країни ЄС мають взяти на себе зобов’язання з військової підтримки України

Агресивна війна Росії проти України є лише одним із засобів, якими Москва намагається досягти своїх цілей у протистояння "проти Заходу, проти нашої демократії та наших цінностей", нагадується у резолюції. Тому Європарламент десятого скликання повторює свою позицію, згідно з якою "всі держави-члени ЄС і союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов’язання підтримувати Україну у військовій сфері не менше ніж 0,25% свого ВВП щорічно". При цьому євродепутати "рішуче виступають за зняття обмежень на використання західних систем озброєння, поставлених в Україну, проти військових цілей на території Росії", говориться у резолюції.

Щодо політичної підтримки України, то Європарламент вважає, що її "стабільна інтеграція в ЄС становить геостратегічну та демократичну інвестицію в об’єднану та сильну Європу". Водночас у резолюції наголошується, що вступ до ЄС - процес, який базований виключно на досягненнях країни у реформах, необхідних для виконання критеріїв для членства в ЄС.

В окремому пункті резолюції депутати засудили візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, оскільки він був "грубим порушенням договорів ЄС та принципів спільної зовнішньої політики і щирої співпраці". На думку євродепутатів, ці порушення "повинні мати наслідки для Угорщини", яка наразі головує у Європейській раді. При цьому Європарламент підтвердив свою підтримку формули миру президента України Володимира Зеленського.

16 липня євродепутати обрали на посаду голови Європарламенту Робтерту Мецолу, представницю фракції християнських демократів, наступного дня - під час перших сесійних дебатів - ухвалили резолюцію щодо підтримки України. На фото: у черзі під час голосування за голову ЄП Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Праві пропонують вирішити "конфлікт в Україні" через дипломатію

Тональність проєкту резолюції, представленого співочільницею "Патріотів Європи", угорською євродепутаткою Кінгою Гал, має абсолютно іншу тональність. У ньому, зокрема, говорилося про те, що кожна держава-член "є суверенною" в ухваленні рішень щодо надання фінансової, військової та дипломатичної підтримки третім країнам, зокрема Україні. У документі агресивна війна Росії проти України називається "конфліктом", який не має військового вирішення. Тому, на думку авторів, "сторони конфлікту мають відкрити дипломатичні канали для укладення тривалої мирної угоди".

Окрім цього, у проєкті висловлюється "серйозне занепокоєння щодо важкого становища національних меншин в Україні, які часто стають об’єктами необґрунтованої дискримінації".

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Лише підтримка України гарантує безпеку у Європі

Допомагаючи Україні, Євросоюз зміцнює власну безпеку і безпеку своїх громадян, заявив представник "Європейської народної партії", польський євродепутат Анджей Галіцькі під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію. "Той, хто підриває наші спільні зусилля і обмежує допомогу, яку ми хочемо надати Україні, не має права називати себе патріотом", - заявив політик. За його словами, ніхто в ЄС не повинен вести переговори з Путіним, бо "це Росія напала на Україну, це Путін віддає накази вбивати дітей, тому Путін має бути в Гаазі і відповідати перед Міжнародним кримінальним судом".

Іспанська соціалістка Іраче Гарсіа-Перес не приховувала свого обурення "миротворчою місією" Віктора Орбана до Москви. "Кілька днів тому Орбан зустрівся з Путіним і заявив, що має мирний план, про який ніхто нічого не чув, і який насправді спрямований на те, щоб просувати російський експансіонізм", - заявила політикиня. Вона наголосила, що справедливий мир в Україні можливий лише "за безумовного виведення всіх російських сил з української території".

Щоб продемонструвати підтримку нового Європарламенту Україні, німецький депутат від групи Зелених Сергей Лагодінський (Sergey Lagodinsky) почав свій виступ українською мовою: "Шановні українські друзі, я звертаюся до вас на знак нашої єдності та непорушної солідарності". За його словами, від перших днів агресивної війни Росії Європарламент "твердо стоїть на стороні України та стороні міжнародного права". "Останні вибори (до Європарламенту. - Ред.) нічого не змінили у цій позиції", - заявив Лагодніський під аплодисменти залу. Він переконаний, що лише підтримка України з боку ЄС може гарантувати безпеку на європейському континенті. Він закликав "більше і активніше" надавати Україні боєприпаси, системи ППО, літаки та іншу зброю.

"Патріоти Європи" та ліві бояться "ескалації війни"

Під час дебатів представники ультраправих сил критикували ледь не всі пункти резолюції. Співочільник групи "Патріоти Європи", французький євродепутат Жордан Барделла хоч і назвав війну, розв’язану Росією, "несправедливою агресією" і заявив, що "ми не можемо дозволити, щоб російський імперіалізм поглинув Україну", проте водночас він заявив, що резолюція про допомогу Києву "проблематична", бо пропонує кожній країні щорічно виділяти на підтримку України 0,025% свого ВВП, а також схвалює вступ України до НАТО. А це, переконаний Барделла, "призведе до ескалації війни". Не згодні "Патріоти Європи" і з критикою на адресу Орбана. Бо французький політик не бачить поганого в тому, що Угорщина "намагається відкрити з дискусію" з РФ.

Представники лівих сил теж засуджують дії російської влади, проте при цьому залишаються відданими пацифістським поглядам. Так, німецький євродепутат від групи лівих Мартін Шірдеван (Martin Schirdewan) вважає, що ЄС має продовжувати підтримку України, щоб зупинити війну. І він також критикує Брюссель за те, що він не вводить ефективних санкцій проти європейських компаній, які продовжують постачати елементи для російської зброї.

Проте водночас німецький політик переконаний, що військова підтримка ЄС не зупинить війни, бо ЄС "бракує дипломатичних ініціатив". "Більше зброї - не відповідь. Майбутнє мирної Європи полягає у зміцненні міжнародних організацій і роззброєнні", - заявив Шірдеван.