Санкції США проти РФ: у переліку компанії Алішера Усманова

Нові санкції США спрямовані, зокрема, проти компаній та організацій, які допомагають РФ вести війну проти України. У списку - "Юнармія" та компанії російського олігарха Алішера Усманова.

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти 34 фізичних та десятків юридичних осіб з Росії та інших країн. Відповідний список опублікувало у середу, 12 квітня, на своєму сайті міністерство фінансів США.

Нинішній санкційний пакет, за даними відомства, спрямований проти компаній та організацій, які допомагають Росії вести війну проти України, зокрема, постачаючи їй товари подвійного призначення в обхід чинних санкцій Заходу.

Так, під обмежувальні заходи Вашингтону потрапили, зокрема, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, колишній міністр транспорту та гендиректор російської Державної транспортної лізингової компанії Євген Дітріх, дочка та батько депутата Держдуми Андрія Скоча, а також низка громадян Угорщини, Німеччини, Ізраїлю, Австрії, Ліхтенштейну, Кіпру та Узбекистану, які пов'язані з Росією.

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Судна, компанії та Міжнародний інвестиційний банк

Під санкції потрапили російський військово-патріотичний рух "Юнармія" та приватна військова компанія "Патріот". Також під санкціями опинилися російські компанії "Металоінвест" та "Мегафон", десятки інших російських, кіпрських, турецьких та китайських юросіб. Зокрема, China Head Aerospace Technology, яку підозрюють у зв'язках із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. А також китайська King-Pai Technology, турецькі Dexias Türkiye та Azu International, Hulm Al Sahra із ОАЕ, які є постачальниками електроніки у Росію, наголосили в мінфіні США.

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До санкційного списку внесено також два вантажні судна під прапором Туреччини, які пов'язані з компанією Pola Raiz. Крім того, нові обмеження торкнулися Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) - "контрольованої Росією фінансової установи в Будапешті, Угорщина". "Присутність МІБ у Будапешті дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі, відкриває двері для зловмисної діяльності Кремля в Центральній Європі та на Західних Балканах, і може служити механізмом для корупції та незаконного фінансування, включаючи порушення санкцій", - зазначається в повідомленні мінфіну США.

Мережа Алішера Усманова

Також США "в координації з Великобританією націлені на мережу сприяння Алішера Усманова", зазначають у мінфіні США. За даними відомства, цей російський олігарх близький до кількох високопоставлених російських чиновників, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, а також Дмитром Медведєвим. Тому санкції було накладено на холдинг USM Усманова, а також низку пов’язаних із ним компаній та фіозосіб.

Також санкції запроваджено щодо пасинка Усманова - Натана Вінера, який володіє низкою фірм у Росії та дороговартісною нерухомістю на березі моря в Латвії.