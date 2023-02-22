Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Що відбувається на білорусько-польському кордоні, де тепер працюють лише по одному автомобільному прикордонному переходу для легкового та вантажного транспорту? Репортаж DW із Бреста.

Нові обмеження під час перетину білорусько-польського кордону набули чинності 21 лютого з 21.00 за місцевим часом. Як заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський, суть їх полягає в тому, що білоруські вантажівки не пускатимуть на прикордонний перехід у Кукуриках (з боку Білорусі розташований пункт пропуску "Козловичі"). При цьому рух легкового автотранспорту через пункт пропуску "Тереспіль-Брест" поки що залишається без змін.

Кому з далекобійників можна перетинати кордон?

Загострення ситуації на прикордонних переходах між Польщею та Білоруссю спостерігається з 10 лютого, коли за рішенням польської влади призупинили роботу пункту пропуску "Бобровники" (з білоруського боку "Берестовиця"). У такий спосіб у Варшаві відреагували на вирок відомому журналісту й активісту Спілки поляків Білорусі Анджею Пачобуту: його засудили на вісім років за заклики до запровадження санкцій проти Білорусі, а також за "розпалювання соціальної ворожнечі".

У відповідь на це 17 лютого офіційний Мінськ оголосив про запровадження обмежень на пересування фур, що мають польську реєстрацію. Їм заборонено в'їжджати в Білорусь через пункти пропуску з боку Литви та Латвії. Унаслідок цього для таких машин перетин кордону і перечеплення вантажів можливе лише на єдиному пункті пропуску, що залишився на білорусько-польській ділянці кордону, - "Кукурики-Козловичі".

Польська сторона з таким варіантом не згодна. Ба більше, з повідомлення прикордонної служби цієї країни випливає, що "з метою забезпечення громадської безпеки" обмеження, які запроваджуються з 21 лютого, не поширюються лише на транспорт, зареєстрований у Польщі, державах ЄС і країнах-членах Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Виходить, що на прикордонному переході в Кукуриках не оформлятимуть фури не лише з Білорусі, а й з інших регіонів (наприклад, Росії та Казахстану).

Черги фур на виїзд із Білорусі до ЄС стануть ще більшими

Згідно з офіційною інформацією Держприкордонкомітету Білорусі, вдень 21 лютого в черзі перед пунктом пропуску "Козловичі" стояло близько 400 вантажних автомобілів, водії яких мали намір в'їхати в Польщу саме через цей прикордонний перехід. Кореспондент DW, який побував у Козловичах, звернув увагу на те, що найчастіше в черзі стояли фури з білоруськими номерами, але були й машини, зареєстровані в інших країнах.

"Про те, що білоруських перевізників не пускатимуть на польський бік, дізнався вчора пізно ввечері, коли став у чергу, - розповів мінчанин Андрій. - Сподіваюся, встигну проїхати кордон поки обмеження не запровадили, хоча деякі колеги вже на це не розраховують і поїхали на прикордонний перехід у бік Литви".

Співрозмовник повідомив, що після закриття прикордонного переходу "Бобровники-Берестовиця" серед далекобійників ходили чутки, що цим справа не обмежиться. "На Бобровники я рідко потрапляв, тому не сильно засмутився. Європою білоруським фурам зараз їздити не можна, а перечеплення вантажу зручніше було робити на польському терміналі в Корощині, - каже водій. - Якщо справді нас туди не пустять, то буде зовсім сумно - рейс розтягнеться на зайву добу, а то й більше".

За словами Андрія, на кордонах з Литвою і Латвією теж накопичується багато вантажівок, і з додатковим потоком машин персонал прикордонних переходів справляється насилу. "Будемо стояти - інших варіантів немає. Тепер я дедалі більше розумію колег, які виїхали працювати в польські фірми і які тепер їздять переважно лише Європою", - зізнався білоруський далекобійник.

Як після запровадження санкцій переміщують вантажі

Водія з Казахстану, який назвався Євгеном, новина про прийдешні зміни на білорусько-польському кордоні застала зненацька вже на підступах до пункту пропуску "Козловичі". "Учора відпочивав, не зазирав у чати далекобійників і зі своєю фірмою не зв'язувався, а тут під'їжджаю і дізнаюся, що можуть у Польщу не впустити і не випустити", - ділиться Євген.

Чоловік зізнається, що мало стежить за політичними новинами і не хоче здогадуватися, чому виникли проблеми на кордоні. Натомість він згадує, якою була ситуація при в'їзді до ЄС навесні 2022 року після запровадження санкцій, і не хотів би повторення тих подій.

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"Тоді був справжнісінький колапс: ніхто ще не знав, як буде перевантажуватися товар, які документи потрібні для перечеплення. Далекобійників із Казахстану це не торкнулося, але стояти в чергах доводилося разом з усіма дуже довго", - згадує Євген.

Його колега - білорус Сергій - працює на польську компанію і розповідає, що її створили якраз після запровадження заборон для пересування фур з Білорусі та Росії територією ЄС і заходів у відповідь з боку офіційного Мінська. За словами Сергія, компанію заснували громадяни Білорусі, які працювали у сфері логістики, і тепер фірма займається питаннями перечеплень.

"Коли товар із Білорусі та Росії доправляють на кордон ЄС, його перечіплюють на польський тягач, а потім те ж саме відбувається у зворотному напрямку", - каже водій. За його словами, закриття пункту пропуску в Бобровниках завдало незручностей, бо їздити через Литву водії фур цієї польської компанії не збиралися.

"Тільки-но стали звикати до нових реалій і щось планувати, як тут приспіли погані новини щодо прикордонного переходу в Кукуриках. Начебто і зрозуміло, чому такі рішення ухвалюються, але для бізнесу - це суцільні збитки", - поскаржився Сергій.

Яка зараз ситуація на польському боці кордону

Він також розповів, що наразі немає жодного позитиву і на польському боці кордону: "Минулими вихідними колеги повідомили, що черга до терміналу в Корощині - саме там оформлюють фури дорогою до Білорусі - розтягнулася майже на 60 кілометрів".

Ситуація ускладнюється тим, що ця ділянка траси в Польщі проходить через населені пункти і не пристосована для тривалого перебування великовантажів на узбіччі доріг.

"Щоб доїхати легковою машиною від Тересполя до Білої Підляськи, треба постійно виїжджати на зустрічну смугу (що небезпечно) або робити пристойний гак путівцями, де рух фур заборонено", - пояснив Сергій. На думку білоруського водія, якщо ситуація буде загострюватися, то у виграші опиняться литовські перевізники і служби сервісу біля кордону в цій країні.

Тим часом варіант повного закриття кордонів між Польщею і Білоруссю не виключений. Як заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, "якщо буде така необхідність, особливо мотивована питаннями безпеки, то ми точно готові. Але ми будемо аналізувати це в міру розвитку подій". Водночас Яблонський наголосив, що рішення про закриття пунктів пропуску не ухвалюють винятково з політичних мотивів, оскільки у Варшаві усвідомлюють, що є перевізники та товари, які можна перевозити через кордон.

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