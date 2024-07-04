Нове опитування: тривога за демократію в ФРН і в США

Понад дві третини німців не впевнені в сталості демократії у своїй країні та в США. DW - про несподівані результати останнього опитування Deutschlandtrend.

Результати виборів до Європарламенту в Німеччині, що проходили 9 червня, спричинили шок у політичному Берліні. Друге місце після консерваторів (30 відсотків), випередивши спільно правлячих і соціал-демократів, і "Зелених", і лібералів, зайняли праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) - 15,9 відсотка голосів. Деякі визнали такий підсумок неприємною політичною випадковістю, примхою протестного голосування виборців, які вважають, що від розкладу сил в Європарламенті в Німеччині залежить не багато.

Виявилося, однак, що голосування 9 червня не було "нещасним випадком". Про це свідчать опубліковані 4 липня результати репрезентативного опитування Deutschlandtrend, яке інститут Infratest dimap регулярно проводить на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD.

АдН досі має друге місце щодо популярності згідно з рейтингами

Якби найближчої неділі проходили загальнофедеральні вибори в Німеччині, то і на них, як і на євровиборах, праві популісти посіли б друге місце (17 відсотків) після консервативного блоку ХДС/ХСС (31 відсоток). А ось всі три керівні партії разом узяті не мали б шансів залишитися при владі.

За соціал-демократів канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) проголосували б 14 відсотків, за "Зелених" міністра економіки і віцеканцлера Роберта Габека (Robert Habeck) - 13 відсотків, за лібералів очільника мінфіну Крістіана Лінднера (Christian Lindner) - 5 відсотків. Разом в сумі - 32 відсотки.

Німці невдоволені своїм нинішнім урядом

Опитування Deutschlandtrend відображає загальне невдоволення німців і урядом, і його провідними членами. Позитивно оцінюють роботу так званої "світлофорної коаліції" лише 19 відсотків опитаних (-4), негативно - 79 відсотків (+5).

Як і раніше найпопулярніший німецький політик - міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Але і його рейтинг почав просідати, знизившись в порівнянні з попереднім опитуванням на 4 пункти до 53 відсотків. У всіх решти міністрів, а також канцлера, рейтинг взагалі негативний, їм симпатизують значно менше половини опитаних. Габеку - 29 відсотків, Лінднеру - 24 відсотки, самому Шольцу і того менше - 21 відсоток.

Борис Пісторіус Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Чим приваблює німців "Союз Сари Ваґенкнехт"

Примітне зростання рейтингу утвореної тільки на початку цього року партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), названої на ім'я харизматичної Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), що розколола свою колишню посткомуністичну Ліву партію і її фракцію в Бундестазі.

ССВ особливо популярний на сході Німеччини, в колишній НДР, де на виборах до Європарламенту (перших виборах взагалі для цієї партії) він зайняв почесне третє місце. На загальнофедеральних виборах за ССВ готові голосувати тепер 8 відсотків виборців, чого цілком досить, щоб подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Соціологи вважають, що ССВ приваблює виборців (крім самої Ваґенкнехт) його лівою позицією з питань соціальної справедливості й, скоріше, правою - в тому, що стосується обмеження припливу біженців до Німеччини. Що ж стосується тез про поліпшення відносин з Росією і проти поставок німецьких озброєнь Україні, то вони зустрічають куди менше позитивного відгуку. Це пов'язано з тим, вказують автори опитування Deutschlandtrend, що надмірними такі поставки вважають тільки третина німців. Переважна більшість згодні з ними або виступають навіть за їх нарощування.

Сара Ваґенкнехт особливо популярна на сході Німеччини Фото: Michael Reichel/dpa/picture-alliance

Що буде з демократією в США, Франції та самій Німеччині?

У майже кожному своєму опитуванні інститут Infratest dimap зачіпає і якусь актуальну зовнішньополітичну тему. Цього разу таких тим було цілих три - початок президентської кампанії в США, а також дострокові парламентські вибори у Франції й Великобританії.

До обох потенційних кандидатів в Американські президенти німці ставляться без захвату. 59 відсотків опитаних не подобається ні Джо Байден, ні Дональд Трамп, хоча першому симпатизують все-таки трохи більше німців. Понад дві третини (67 відсотків) відчувають тривогу з приводу майбутнього американської демократії.

Щодо Франції таких тривог менше - у 59 відсотків опитаних. 61 відсоток вважає, що прихід до влади уряду під керівництвом представника правопопулістського "Національного об'єднання" Марін Ле Пен негативно позначиться на стані німецько-французьких відносин.

За Батьківщину сучасної європейської демократії - Великобританію - німці не турбуються. До очікуваної перемоги лейбористів на дострокових виборах цього четверга, 4 липня, і, відповідно, прийдешньої зміни влади в цій країні з тривогою ставляться тільки чверть німців. У значно більшого числа є острах з приводу демократії в самій Німеччині - у 69 відсотків. Навіть США в цьому плані ввижаються їм стабільнішою країною.

І про футбол

Тільки 14 відсотків опитаних німців впевнені в перемозі вітчизняної збірної на Чемпіонаті Європи з футболу, що триває в Німеччині. Вихід у фінал очікують 33 відсотки. Більш ніж половина (54 відсотків) вважають, що у чвертьфіналі німецька команда обіграє іспанців.

Наскільки вірним виявиться їх прогноз стане ясно вже дуже скоро. Гра Німеччина-Іспанія відбудеться цієї п'ятниці, 5 липня. Початок зустрічі в Штутгарті - о 18 годині за середньоєвропейським часом.