Нове міністерство єдності очолив Чернишов з "Нафтогазу"

Верховна Рада України призначила у вівторок, 3 листопада, Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності.

Як повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, за це проголосували 237 членів парламенту.

Чернишов з листопада 2022 року був головою правління національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України". До того, з березня 2020 року він був міністром розвитку громад і територій. Раніше, з жовтня 2019 до березня 2020 працював головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Міністерство національної єдності України

Створення "міністерства української єдності" анонсував у серпні президент Володимир Зеленський. За його словами, воно має посилити українську інституційну присутність у країнах-партнерах.

У листопаді, презентуючи внутрішній "план стійкості", Зеленський розповів, що в Україні створять міністерство об'єднання українців, діяльність якого буде спрямована на повернення громадян на батьківщину з-за кордону.

Нардепка з провладної "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповідала журналістам, що міністерство планують створити до кінця року, а його керівник "буде більше часу проводити за кордоном". За її словами, планується також створення певних офісів чи філій у країнах, де проживає найбільша кількість українців, зокрема у Польщі та Німеччині.