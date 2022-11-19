Нова допомога від ФРН: ракети для MARS II та кулемети
Степан Смишляєв
1 год. тому
Також Київ отримав засоби для боротьби з дронами, автомобілі для прикордонників і польові обігрівачі.
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Німеччина за останній тиждень передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II, вказано в оновленому переліку наданої зброї на сайті німецького уряду.
Також в рамках військової допомоги Київ отримав: 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин, запчастини для великокаліберних кулеметів М2, 17 автомобілів для прикордонного захисту, 10 датчиків та глушників проти дронів, 20 розширювачів частотного діапазону для антидронових пристроїв, три тягачі M1070 Oshkosh, один вилковий навантажувач і 116 польових обігрівачів.