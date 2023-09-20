Нова посолка ЄС розпочала роботу в Україні

Нова очільниця Представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова прибула до Києва. На посаді вона замінила Матті Маасікаса, який працював в Україні з 2019 року.

Новопризначена посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова прибула у Київ та передала копії своїх вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу. Про це повідомляється в акаунті Представництва ЄС в Україні в соцмережі Х (раніше Twitter) у середу, 20 вересня.

"Велика честь обійняти посаду нового посла Європейського Союзу в Україні. Починається новий і захоплюючий етап моєї вже багаторічної співпраці з Україною", - написала Матернова у своєму акаунті в X.

Катаріна Матернова родом зі Словаччини. Раніше працювала заступницею генерального директора Європейської комісії з розширення та займалася розвитком політики сусідства та розширення ЄС.

На посаді посолки ЄС в Україні вона замінила Матті Маасікаса, який очолював Представництво з 2019 року.