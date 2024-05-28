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Одеського ексвійськкома на виході з СІЗО знову затримали

Валерій Сааков
28 травня 2024 р.

Ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова затримали в Києві на виході з СІЗО, повідомили в ДБР. Раніше за Борисова було внесено багатомільйонну заставу.

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Фото: Valery Sharifulin/dpa/TASS/picture alliance

Правоохоронці затримали в Києві в колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) Євгена Борисова. Як повідомила у вівторок, 28 травня, пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), Борисову було повідомлено про нову підозру.

Йдеться про легалізацію незаконних доходів і майна на загальну суму у понад 142 мільйони гривень, зазначають у відомстві. "За даними слідства, підозрюваний за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 млн грн, яке було одержано злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні на сайті ДБР. "Правоохоронці затримали його на виході із СІЗО", - уточнили в відомстві.

Нині вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, уточнили в відомстві.

Борисов і скандали з дорогою нерухомістю в Іспанії

Нагадаємо, 28 червня 2023 року Борисова звільнили з посади за дорученням президента України Володимира Зеленського після скандалу з купівлею під час війни вілли та автомобілів преміумкласу в Іспанії на понад чотири мільйони євро. У липні його затримали, а згодом і заарештували.

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У грудні 2023 року, на підставі запиту Офісу генпрокурорапро міжнародну правову допомогу було накладено арешт на нерухоме майно одеського воєнкома в Іспанії - віллу та офісне приміщення. "Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів", - поінформував сайт ДБР.

За даними українських ЗМІ, нещодавно за Борисова було внесено заставу в розмірі 12 мільйонів гривень. Спочатку сума застави становила 150 мільйонів гривень, але згодом за рішеннями кількох судових інстанцій її зменшили до 12 млн.

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