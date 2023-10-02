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СуспільствоСвіт

МОМ: Загибель людей у Середземномор'ї не має ставати нормою

Олена Перепадя
2 жовтня 2023 р.

Емі Поуп має намір розвивати партнерські відносини з приватними компаніями для покращення управління міграційними процесами.

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Schweiz Internationale Organisation für Migration (OIM) | Amy Pope
Фото: Pierre Albouy/KEYSTONE/picture alliance

Нова очільниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) Емі Поуп висловила занепокоєння у зв'язку зі зростанням кількості загиблих мігрантів у Середземному морі. "Найбільше ми занепокоєні тим, що смертність у Середземному морі стає нормою", - заявила Поуп у понеділок, 2 жовтня. Вона пообіцяла працювати з урядами, щоб вирішити проблему.

"Якщо ми справді хочемо запобігти перетину людьми Середземного моря на хитких човнах і їхній загибелі, ми повинні вирішувати цю проблему набагато комплексніше", - наголосила вона, цитує Reuters. Поуп має намір розвивати партнерські відносини з приватними компаніями для кращого управління міграцією. 

Колишня радниця Білого дому стала першою жінкою, яка очолила МОМ. Посаду вона обіймає з 1 жовтня.

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Нині у світі кількість переміщених осіб сягає рекордного рівня, а дебати щодо нелегальної імміграції спричиняють міжнародну напруженість. Так, минулого тижня уряд Італії розкритикував Німеччину за фінансування морських рятувальних організацій майже двома мільйонами євро цьогоріч. Засновник Tesla і американський мільярдер Ілон Маск також розкритикував підтримуваний Німеччиною порятунок біженців на човнах у Середземному морі. Міністерство закордонних справ Німеччини відкинуло закиди та наголосило на послідовності своєї політики.

За словами Поуп, міграція є сприятливим явищем для економіки, особливо для багатих країн зі старіючим населенням і низьким рівнем народжуваності.

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