Нова німецька допомога ЗСУ: розвіддрони і тисячі боєприпасів

Німеччина передала Україні ще 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами та чотири машини розмінування Wisent1. Це випливає з оновленого урядом ФРН 26 лютого переліку військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ).

До списку також увійшли три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, 250 наборів інструментів з підривними матеріалами, 22 системи датчиків та глушилок проти безпілотників, 12 терміналів супутникового зв'язку та чотири автомобілі для охорони кордону.

Запланована допомога ФРН для ЗСУ

Крім цього, Німеччина готується передати Україні додаткові 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин та ще 20 систем датчиків і глушилок проти дронів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала зі складів німецького Бундесверу озброєння на 5,2 мільярда євро. Загалом ФРН уже надала або передбачила надання військової допомоги Україні на близько 28 мільярдів євро.

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