Нова масована ракетна атака по Україні: у Києві вибухи

Війна Росії проти України - новини четверга, 29 грудня.

++09.24++

Вибухи чути у Львові, повідомляє мер міста Андрій Садовий.

++09.15++

Очільник Миколаївської ОВА Кім повідомив, що сили ППО збили п'ять російських ракет над морем.

++09.13++

В Одеській та Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення електроенергії, повідомила компанія ДТЕК. "Вони впроваджуються через загрозу ракетного обстрілу, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогові вдасться вразити енергетичні об'єкти", йдеться у повідомленні.

++09.10++

У Києві повторно спрацювала ППО, повідомляє міська військова адміністрація. "Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється", - йдеться у повідомленні.

++09.03++

Начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ані Україна, ані Росія не можуть досягти значних успіхів у війні. За словами Буданова, зараз Росія "повністю в глухому куті" і через це Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації, але українським силам теж наразі бракує ресурсів для просування вперед.

"Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Вони також", - заявив він в інтерв'ю BBC, зазначивши, що Україна чекає нових військових постачань та надходження більш досконалої зброї.

++08.52++

Зранку вибухи пролунали в Києві, Житомирі та Одесі, повідомляють ЗМІ.

++08.46++

Підрозділи ППО ліквідували російську ракету над Сумщиною, повідомляє оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

++08.41++

Посилити допомогу Україні закликав західні країни посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. "Мир не падає з неба. За нього потрібно боротися. І ми, українці, робимо це від імені всіх європейців",- сказав Макєєв. Він підкреслив, що військова допомога "має бути інтенсифікована і посилена в найближчі місяці, щоб врятувати якомога більше цивільних осіб в Україні". Крім того, країні терміново потрібні трансформатори і генератори для ремонту критичної інфраструктури, зруйнованої російськими ударами. Відновлення України почнеться не після закінчення війни, а зараз, підкреслив Макеєв.

++08.30++

У Києві працює ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

++08.13++

У війні проти України все йде до поразки Росії на полі бою, заявив в інтерв'ю агентству dpa міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) з партії "Союз-90"/Зелені". "Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так", - зазначив Габек. Президент РФ Володимир "Путін програє цю війну на полі бою", додав він. За його словами, це пов'язано з тим, що українська армія отримує зброю з Європи, від країн НАТО і США і використовує цю зброю "уміло і стратегічно, розумно і героїчно". "Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - додав міністр. Габек ще до початку повномасштабного вторгнення виступав за постачання зброї Києву, нагадало dpa.

++07.50++

У ніч проти четверга, 29 грудня, російські війська тричі обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни атакували область дронами-камікадзе та важкою артилерією", - написав він у Telegram.

"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем із важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли до Нікополя та Марганецької громади. Розбито багатоповерхівку, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередачі", - додав Резніченко.

++07.37++

У більшості українських областей, зокрема у Києві, оголошена повітряна тривога.

++07.20++

Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування флот носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook. "Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводні та підводні ракетоносії. Готовність пуску близько 20 "Калібрів", - йдеться у повідомленні на фейсбуці. У ОК зазначили, що наразі оголошено ракетну небезпеку на півдні України. Також українські військові фіксують активність стратегічної авіації.



Харків уночі атакували дронами: збито 11 "мопедів"

++07.00++

Минулої доби російські сили завдали 30 авіаційних та 7 ракетних ударів по Україні, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харкова. Здійснено понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють у четвер у генштабі ЗСУ.

"Цієї ночі російські окупанти в черговий раз завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БПЛА "Шахед-136". 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що РФ продовжує наступ на бахмутському та авдіївському напрямках.

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