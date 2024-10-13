Нова база США в Польщі зможе збивати російські ракети

База протиракетної оборони (ПРО) Сполучених Штатів з системами Aegis Ashore, розгорнута в Редзіково на півночі Польщі, зможе збивати російські балістичні ракети, що летять у напрямку країни. Про це в ефірі радіостанції Rebeliant у суботу, 12 жовтня, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, об'єкт, концепція якого зазнала змін на тлі війни РФ проти України, буде урочисто відкрито "найближчими тижнями". "Під час переговорів я домігся того, щоб ця база могла збивати також і російські ракети, що летять у бік Польщі, а не тільки іранські, що летять на Сполучені Штати", - заявив Сікорський.

Як зазначає видання The Moscow Times, база в Редзіково розташована за 165 кілометрів від кордону з Калінінградською областю РФ. Вона має радіолокаційну станцію і три пускові установки Mk-41, кожна з яких оснащена вісьмома контейнерами для ракет-перехоплювачів сімейства Standard Missile 3. За даними НАТО, система Aegis Ashore має "винятково оборонний характер".

З цією метою базу ПРО передали в липні 2024 року під командування й управління представництву альянсу, а саме, за словами виконувача обов'язків директора Агентства з ПРО (MDA) контрадмірала ВМС США Дугласа Вільямса, "для захисту європейських держав від загроз балістичних ракет, джерела яких розташовані поза євроатлантичним регіоном".

Єнс Столтенберг, який на той момент обіймав посаду генсека НАТО, стверджував, що система була приведена в повну операційну готовність. "Балістичні ракети широко використовувалися в конфліктах в Україні та на Близькому Сході. Як оборонний альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу", - заявляв тоді Столтенберг.

Нова база ПРО стане другою в Європі

Після офіційного відкриття бази на півночі Польщі в Європі буде вже два таких об'єкти. Перший розташовано поблизу населеного пункту Девеселу в Румунії - ця база була введена в дію ще в 2016 році. Крім того, елементами "протиракетного щита НАТО" є чотири есмінці ВМС США, розміщені на постійній основі в іспанському місті Рота, а також радар раннього оповіщення в турецькому Куреджіку.

У Генштабі РФ зі свого боку раніше заявляли, що розгорнуті на базах ПРО в Румунії та Польщі універсальні установки Mk-41 можуть використовуватися не тільки в оборонних цілях, а й для пусків крилатих ракет середнього радіусу дії Tomahawk. У зв'язку з цим у міноборони Росії обіцяли розмістити комплекси "Іскандер" у Калінінградській області, нагадує The Moscow Times.

Зі свого боку ексглава Генштабу Польщі Раймунд Анджейчак 11 жовтня заявив, що в разі нападу Росії на країни Балтії Захід відповість ударом по Санкт-Петербургу. Варшава вже закуповує 800 ракет із дальністю дії до 900 кілометрів для цих цілей, додав він.

Місяць тому Сікорський під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Варшави заявив, що Україні потрібно дати дозвіл бити західною зброєю по цілях у глибині території РФ для самооборони. Президент РФ Володимир Путін того самого дня 12 вересня заявив, що застосування західної високоточної зброї великої дальності для ударів України по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. У цьому разі зміниться "сама суть конфлікту" в Україні, а Росія "ухвалюватиме відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які будуть створюватися", пригрозив він.