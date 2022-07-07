Норвегія та Росія врегулювали суперечку через постачання на Шпіцберген

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 7 липня (час київський).

++08.34++

Ессо втрачає статус постачальника взуття для королівської родини Данії на тлі війни РФ проти України

Данський виробник взуття Ecco позбувається 30-річного статусу постачальника для королівської родини на тлі критики щодо продовження роботи в Росії, яка розв'язала війну проти України. Компанія повідомила 6 липня, що втратить цей статус 16 квітня 2023 року, коли завершиться п'ятирічний контракт, бо продовжувати його королівська родина не збирається. "Керівництво Ессо бере до уваги рішення королівської сім'ї та більше не має чого додати", - йдеться у повідомленні.

Ні королівська сім’я, ні компанія не повідомили про причини такого рішення, однак, як зазначає агентство dpa, в останні місяці Ессо зіткнулася з гострою критикою через те, що продовжує працювати в Росії після її повномасштабного військового вторгнення в Україну. В компанії пояснюють це рішення "відповідальністю перед своїми працівниками". В РФ у 200 магазинах компанії працюють 1800 людей. Кілька данських взуттєвих ритейлерів перестали працювати з Ессо через рішення компанії лишитись в РФ.

++07.59++

Генштаб ЗСУ: Росія намагається встановити повний контроль над Луганщиною

Як стверджує генеральний штаб Збройних сил України:

Росія досі не встановила повний контроль над Луганщиною . "Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи", - йдеться у ранковому зведенні.

. "Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи", - йдеться у ранковому зведенні. На Херсонщині в районі Добрянки ЗСУ майже повністю знищили російську диверсійно-розвідувальну групу та відбили штурм РФ.

На Харківському напрямку Росія зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, а на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Неподалік Шестакового росіяни дистанційно замінували автомобільні шляхи.

Тривають спроби штурму РФ на Слов'янському напрямку.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Росія постійно обстрілює позиції підрозділів ЗСУ, щоби сковувати їхні дії.

Під вогнем важкого озброєння РФ - населенні пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжчини, Миколаївщини, Херсонщини.

Читайте також: Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - британська розвідка

++07.30++

Норвегія та Росія врегулювали суперечку через постачання на Шпіцберген

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило 6 липня, що знайшло "рішення", яке дозволить заблокованим через санкції російським вантажам дістатися до шахтарів на Арктичному архіпелазі Шпіцберген. Там повідомили, що контейнери були заблоковані, адже доставлялися російським транспортом, якому забороняється перевозити вантажі через кордон. Тепер контейнери поставлятимуть норвезькими транспортними засобами. У своїй заяві міністерство зазначило, що Норвегія мала "хороший діалог" із російською стороною протягом усієї суперечки.

Норвегія зупинила фури, які доставляли вантаж російським шахтарям на Шпіцбергені в середині червня на тлі санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні. Архіпелаг Шпіцберген належить Норвегії, однак договір від 1920 року дає право низці країн, зокрема й Росії, видобувати там сировину. Радянський Союз, а згодом РФ, видобували там вугілля вже кілька десятиліть.