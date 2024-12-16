Норвегія виділить $242 млн на зміцнення ВМС України

Норвегія надасть 2,7 мільярда крон (242 мільйони доларів) на зміцнення українського флоту, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере у понеділок, 16 грудня.

"Україна потребує більшої підтримки для стримування російських військово-морських сил у Чорному морі в майбутньому. Необхідно захистити українське населення та українську інфраструктуру від нападів Чорноморського флоту Росії. Також важливо захистити морський експорт зерна та інших продуктів, які приносять ключові доходи Україні", - заявив Стере.

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Важливість розмінування

Норвезький прем'єр оголосив про новий пакет допомоги Україні під час свого візиту з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером на військово-морську базу Хааконсверн у понеділок. Новий пакет підтримки України включає обладнання з балансу Збройних сил Норвегії, а також військове обладнання, яке буде закуплено для подальшої передачі. Частину коштів буде використано для забезпечення систем для операцій з розмінування.

Як зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, "системи, які ми надаємо, посилять здатність українських військ виявляти та знешкоджувати міни вздовж свого узбережжя". "Значна частина фінансування буде спрямована на зусилля, пов'язані з інноваціями та автономізацією в рамках Коаліції з морських сил і засобів. Наразі триває робота над низкою цільових проєктів з інновацій та розвитку, спрямованих на посилення морської безпеки", - додав він.