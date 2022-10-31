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Військовий Норвегії оглядає кордон з Росією
Військовий Норвегії оглядає кордон з РосієюФото: Annika Byrde/NTB/AP/picture alliance
КонфліктиНорвегія

Війна РФ проти України: Норвегія підвищує бойову готовність

Олександр Куницький
1 год. тому

Поки немає підстав вважати, що Росія хоче втягнути Норвегію у війну, але країни НАТО повинні бути насторожі, вважає норвезький прем'єр Йонас Гар Стере. Підвищений рівень бойової готовності триватиме щонайменше рік.

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Збройні сили Норвегії будуть переведені з 1 листопада у підвищену бойову готовність. Про це заявив у понеділок, 31 жовтня, прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

"Військові з завтрашнього дня підвищать свою готовність у Норвегії", - цитує прем'єра агенція AFP.

За його словами, війна РФ проти України вимагає від країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) бути насторожі, хоча поки й немає підстав вважати, що Росія збирається втягнути Норвегію чи будь-яку іншу країну безпосередньо у війну.

Водночас Стере наголосив, що продовження війни в Україні та спроби Росії послабити міжнародну підтримку Києва означають, що всі країни Європи піддаються гібридним загрозам.

Менше часу на навчання, більше дій

Підвищена бойова готовність включатиме заходи, пов'язані з логістикою, безпекою зв'язку та військових об'єктів, повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам. Збройні сили витрачатимуть менше часу на навчання, натомість більше часу - на виконання оперативних обов'язків. Активнішу роль відіграватимуть й внутрішня гвардія та сили швидкої мобілізації, пише Reuters.

Командувач збройних сил країни Ейрік Крістофферсен зауважив, що війна проти України змінилася після мобілізації в РФ.

За його словами, Норвегія намагатиметься пришвидшити введення в регулярну експлуатацію американських морських патрульних літаків Boeing P-8 Poseidon, а підвищений рівень бойової готовності в країні триватиме рік, чи "можливо, й більше". 

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Посилені заходи безпеки у Норвегії

На тлі війни Норвегія вже збільшила свій військовий бюджет і посилила розвідку на півночі країни, де вона має 198-кілометровий кордон із Росією.

Також Норвегія підвищила рівень безпеки навколо своїх стратегічних об'єктів. Зокрема, вперше розгорнула своїх військових для охорони морських платформ і наземних об'єктів після диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" 26 вересня у територіальних водах Швеції та Данії.

На тлі скорочення залежності Європи від російського газу через війну в Україні Норвегія стала найважливішим постачальником до Європейського Союзу. Останнім часом у Норвегії неодноразово фіксувалися польоти дронів у районах секретних об'єктів: військових об'єктів, казарм, об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу. Норвезькі служби безпеки затримували російських громадян через незаконну зйомку або запуск дронів. 

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