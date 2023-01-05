Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів
Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів, які підходять до кількох видів гармат, зокрема до самохідної гаубиці M-109, повідомило норвезьке міністерство оборони. Влітку з Осло передали Україні 22 такі гармати.
"Україна потребує оперативної підтримки, і тому ми продовжуємо оцінювати, що можемо пожертвувати з запасів збройних сил. Водночас вивчаємо, що ми можемо придбати безпосередньо у виробника, щоби надати в майбутньому", - заявив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.