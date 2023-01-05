  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Самохідна гаубиця М109 на американсько-норвезьких тренуваннях ЗСУ в Німеччині
Самохідна гаубиця М109 на американсько-норвезьких тренуваннях ЗСУ в НімеччиніФото: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів

Віолетта Чайковська | Степан Смишляєв
10 хв. тому

З Осло направили Києву 10 тисяч артснарядів, які підходять до кількох видів гармат, зокрема до самохідних гаубиць M-109, 22 з яких Норвегія передала Україні влітку. Новини дня.

https://p.dw.com/p/4Lkbk

Війна Росії проти України - новини четверга, 5 січня.

++07:12++

Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів

Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів, які підходять до кількох видів гармат, зокрема до самохідної гаубиці M-109, повідомило норвезьке міністерство оборони. Влітку з Осло передали Україні 22 такі гармати.

"Україна потребує оперативної підтримки, і тому ми продовжуємо оцінювати, що можемо пожертвувати з запасів збройних сил. Водночас вивчаємо, що ми можемо придбати безпосередньо у виробника, щоби надати в майбутньому", - заявив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.

Читайте також новини дня за 4 січня.

Військова техніка, зроблена на звичайному СТО

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Самохідна гаубиця М109 на американсько-норвезьких тренуваннях ЗСУ в Німеччині

Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів

Конфлікти10 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Туристичний автобус підпалили на новорічну ніч у Берліні

Новорічний хаос у ФРН: який соціальний портрет нападників?

Новорічний хаос у ФРН: який соціальний портрет нападників?

Суспільство14 год. тому
Ford-Werke Köln

Іноземних інвесторів не злякав зліт цін на енергію у ФРН

Іноземних інвесторів не злякав зліт цін на енергію у ФРН

Економіка14 год. тому
external

Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"

Медик-доброволець з Латвії: "Буду битися до перемоги"

Суспільство20 год. тому03:01 хв.
медична маска

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Здоров'я3 січня 2023 р.
Північна Салтівка - внаслідок російських обстрілів у цьому районі Харкова пошкоджені практично всі житлові будівлі

Шпаківні. Як живе Північна Салтівка

Шпаківні. Як живе Північна Салтівка

Суспільство3 січня 2023 р.
Інші часи: президенти Джордж Буш-старший і Борис Єльцин після підписання договору СНО-2

Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Політика3 січня 2023 р.
На головну сторінку