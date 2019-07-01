Nord Stream 2 в Суді ЄС вимагає скасування поправок до Газової директиви

Базована у Швейцарії компанія Nord Stream 2 AG подала позов до Суду Європейського Союзу в Люксембурзі з проханням про скасування поправок до Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС). Про це в пресслужбі компанії повідомили в п'ятницю, 26 липня.

Розробник нового газопроводу "Північний потік-2", за яким газ з Росії планують доставляти в Німеччину дном Балтійського моря, Nord Stream 2 AG стверджує, що поправки були прийняті з метою створити несприятливі умови для реалізації проєкту. "Поправки до Газової директиви шкодять не тільки "Північному потоку-2". Така очевидна дискримінація окремого комерційного проєкту також підриває здатність внутрішнього ринку ЄС залучати інвестиції, щоб перехід до "низьковуглецевої" енергії став реальністю", - зазначив виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варінґ (Matthias Warnig).

Компанія залишає за собою право продовжувати арбітражний розгляд в рамках договору до Енергетичної хартії. Цілі мирного досудового врегулювання з даного питання з Єврокомісією досягнуті не були, попри закінчення тримісячного періоду консультацій.

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". 15 квітня Рада ЄС затвердила зміни в Газовій директиві ЄС, що поширюють європейські норми на "Північний потік-2". Згідно з ними, газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн, будуть працювати за тими ж правилами, що і ті, що розташовані на території держав-членів ЄС. У випадку з "Північним потоком-2" поправки будуть поширюватися на його ділянку в територіальних водах Німеччини.

Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає. Також має бути забезпечений доступ третіх компаній до "Північного потоку-2". Конкурентні тарифи на транспортування газу буде встановлювати німецький регулятор, і газопровід повинен буде працювати прозоро, зокрема в питанні безпеки поставок.