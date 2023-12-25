НОК України визнав найкращих спортсменів 2023 року

Найкращими спортсменами 202З року, за рішенням експертної комісії Національного олімпійського комітету України, стали Ярослава Магучіх та Олександр Желтяков. Про це повідомляє НОК України у понеділок, 25 грудня.

"Найкращою спортсменкою 2023 року" стала Ярослава Магучіх - чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту). "Найкращим юним спортсменом 2023 року" визнано Олександра Желтякова - дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів, володаря олімпійського нормативу (на дистанціях 100 та 200 м на спині)", - ідеться у повідомленні.

Рішення про титули ухвалене за результатами виступів українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми за підсумками 2023 року. За успіхи вихованців відзначені також тренери Магучіх та Желтякова.

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Як повідомлялось, українська легкоатлетка Магучіх цьогоріч вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. На змаганнях у Будапешті 27 серпня вона здобула "золото" з результатом 2.01 метра. Це "золото" стало першим для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за 10 років. У 2024 році Ярослава Магучіх змагатиметься на літній Олімпіаді у Парижі.

Нагадаємо, у липні цього року через відмову потиснути руку переможеній суперниці з Росії з чемпіонату світу була дискваліфікована українська фехтувальниця Ольга Харлан. Ситуація набула резунансу, і згодом лідерка збірної України з фехтування отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду-2024.