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Нобелівську премію з медицини здобули розробники мРНК-вакцин

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2023 р.

Дослідники з Університету Пенсільванії (США) Каталін Каріко та Дрю Вайсман удостоєні Нобелівської премії з медицини за розробку мРНК-вакцин від коронавірусу.

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мРНК-вакцини проти COVID-19
мРНК-вакцини проти COVID-19Фото: New Docs

Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини за 2023 рік було удостоєно Дрю Вайсмана і Каталін Каріко з Університету Пенсильванії (США), чия робота лягла в основу розробки мРНК-вакцин проти коронавірусу. Про це в понеділок, 2 жовтня, повідомив у столиці Швеції Королівський Каролінський медико-хірургічний інститут Стокгольма, який і присуджує цю нагороду.

За словами журі, пара вчених, яка вважалася фаворитом серед претендентів на здобуття премії, отримала відзнаку "за відкриття в галузі модифікації нуклеозидних основ, що дозволило розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19". "Лауреати зробили свій внесок у безпрецедентну швидкість розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз для здоров'я людини в наш час", - додали в журі.

Лауреати Нобелівської премії з медицини минулих років

Нобелівську премію з медицини присуджували загалом уже 113 разів, до 2022 року включно її лауреатами ставали 225 осіб.

У 2022 році Нобелівську премію з медицини отримав шведський біолог Сванте Паабо. Він став лауреатом за відкриття в галузі геному вимерлих гомінідів та еволюції людини.

2021 року Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини отримали американські дослідники Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Їм вручили нагороду за відкриття рецепторів, що дають змогу людському тілу відчувати температуру і дотики. У 2020 році лауреатами премії стали американські вірусологи Гарві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Гаутон, які зробили істотний внесок у відкриття вірусу гепатиту C.

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