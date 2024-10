Нобелівську премію з економіки отримують вчені зі США

Лауреатами Нобелівської премії з економіки 2024 року стали вчені зі США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон. Про своє рішення Нобелівський комітет повідомив у понеділок, 14 жовтня.

Нагороду Аджемоглу, Джонсону і Робінсону присудили за дослідження про те, як формуються інститути і як вони впливають на добробут.

Дарон Аджемоглу народився у вірменській родині в Стамбулі, закінчив Галатасарайський ліцей, здобув ступінь бакалавра в Йоркському університеті, ступінь магістра і доктора в Лондонській школі економіки.

Саймон Джонсон народився в британському місті Шеффілд, закінчив Оксфорд, здобув ступінь магістра в Манчестерському університеті, а доктора - в Массачусетському технологічному інституті (MIT).

Джеймс Робінсон - британець, який здобув ступінь бакалавра в Лондонській школі економіки і політичних наук, магістра - у Ворицькому університеті, а доктора - в Єльському університеті. Наразі Аджемоглу і Джонсон працюють у MIT, а Робінсон - у Чиказькому університеті.

Дарон Аджемоглу і Джеймс Робінсон, серед іншого, виступили співавторами відомої книги "Чому одні країни багаті, а інші бідні" (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty).

У 2023 Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження становища жінок на ринку праці

У 2023 році Нобелівську премію з економіки присудили американці Клаудії Голдін за дослідження становища жінок на ринку праці. Голдін зібрала дані більш, ніж за 200 років, представивши повний звіт про доходи жінок та їхню участь у ринку праці протягом цього часу та проаналізувавши, як і чому змінилися гендерні відмінності в доходах і рівні зайнятості населення. Її дослідження пояснюють причини гендерного розриву на ринку праці, який зберігається. Також Голдін показала, що доступ до протизаплідних таблеток зіграв важливу роль на ринку праці, надавши жінкам більше можливостей для побудови кар'єри.

Лауреати Нобелівської премії в інших галузях

У 2024 році лауреатами Нобелівської премії з медицини стали американські вчені Віктор Емброс і Гері Равкан за "відкриття мікроРНК і дослідження їхньої ролі в посттранскрипційній регуляції експресії генів". Премії з фізики за "фундаментальні відкриття і винаходи, що лежать в основі машинного навчання за допомогою штучних нейронних мереж" удостоїлися Джон Гопфілд зі США і Джеффрі Гінтон із Канади.

Нобелівку з хімії вручили Девіду Бейкеру зі США та британцям Демісу Хассабісу і Джону Джамперу за вивчення структур протеїнів. Лауреаткою премії з літератури стала південнокорейська письменниця Хан Канг, а премію мируприсудили Японській раді організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі Nihon Hidankyo.

