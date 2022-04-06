 No comment: ракетні удари по Вінниці (14.07.2022) | Усі сюжети | DW | 14.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Усі сюжети

No comment: ракетні удари по Вінниці (14.07.2022)

Унаслідок ракетного удару по Вінниці загинули щонайменше 20 людей і 25 поранено. Серед жертв є діти.

Дивитись відео 01:07

Інші сюжети в медіатеці

Понівечені людські долі, зруйновані будівлі й згоріла військова техніка. Гостомель оговтується від російської окупації.

Гостомель: що пережили місцеві жителі (06.04.2022) 06.04.2022

Інші сюжети Політика

Волонтери краси допомагають жителям Бучі, Ірпеня та інших звільнених міст відчути себе краще. Дивіться, як саме.

Як "волонтери краси" допомагають жителям звільнених міст (14.07.2022) 14.07.2022

Хотів у Прип'ять, а Прип'ять прийшла до мене. Маріупольський підліток провів товаришу екскурсію зруйнованим містом.

Окупований Маріуполь очима підлітка (14.07.2022) 14.07.2022

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visits the frontlines in the Dnipropetrovsk region near Kryvyi Rih, Ukraine, on July 08, 2022. Dnipropetrovsk has been under attack from advancing Russian forces. Photo by Ukrainian Presidency via ABACAPRESS.COM

Деокупація півдня України: західні експерти про контрнаступ ЗСУ і західну зброю (14.07.2022) 14.07.2022

Чому Зеленський довірив керувати військовою адміністрацією рідного міста Вілкулу? Дивіться в інтерв'ю DW.

Олександр Вілкул про Зеленського, російськомовний патріотизм і дзвінки з Москви (13.07.2022) 13.07.2022

Читайте також

Service members of pro-Russian troops drive a tank along a street past a destroyed residential building during Ukraine-Russia conflict in the town of Popasna in the Luhansk Region, Ukraine May 26, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Україна просить партнерів створити трибунал для покарання керівництва РФ 14.07.2022

141-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 14 липня.

Destroyed fuel depot in Novomoskovsk. Quelle: Telegram-Kanal Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА).

На Дніпропетровщині три російські ракети поцілили в нафтобазу 18.06.2022

115-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями суботи, 18 червня.

Firefighters work at the site of a damaged residential building, after Russia launched a massive military operation against Ukraine, in Kyiv, Ukraine, February 25, 2022 in this frame grab of a still image use in a video. Ukrainian Ministry of Emergencies/via Reuters TV/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

По Києву завдаються ракетні удари - міноборони України 25.02.2022

Росія почала війну проти України. РФ завдає удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 лютого.

Wolodymyr Selenskyj, Praesident der Ukraine, aufgenommen im Rahmen eines Treffens mit Annalena Baerbock (nicht im Bild, Buendnis 90/Die Gruenen), Bundesaussenministerin, in Kyjiw, 10.05.2022.

Зеленський закликав білорусів не допустити, щоб їх втягнули у війну проти України 26.06.2022

123-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями неділі, 26 червня.