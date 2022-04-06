No comment: ракетні удари по Вінниці (14.07.2022)

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Унаслідок ракетного удару по Вінниці загинули щонайменше 20 людей і 25 поранено. Серед жертв є діти.
141-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 14 липня.
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