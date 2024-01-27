Низка країн зупинила фінансування агентства UNRWA

Співробітників Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям і організації робіт підозрюють в участі в нападі бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Низка країн призупинили фінансування Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) на тлі повідомлень про участь його співробітників у нападі радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Зокрема, слідом за США до такого кроку у суботу, 27 січня, вдалася Великобританія. В уряді країни заявили, що "приголомшені звинуваченнями" працівників агентства у причетності до нападу на Ізраїль, який є "жахливим актом тероризму, який уряд Сполученого Королівства неодноразово засуджував". Водночас Лондон продовжить надавати гуманітарну допомогу людям у Секторі Гази.

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В UNRWA повідомили про звільнення підозрбваних співробітників

Окрім Великобританії про призупинення фінансування роботи UNRWA у суботу заявили Фінляндія, Італія та Нідерланди, повідомляє Reuters. Напередодні фінансування агентства призупинили США, Канада та Австралія. Генеральний комісар UNRWA Філіппе Лаццаріні заявив, що після того, як організація отримала від влади Ізраїлю інформацію про ймовірну причетність низки співробітників до нападу ХАМАСу, він ухвалив рішення розірвати контракти з підозрюваними співробітниками та розпочати розслідування.

В МЗС Німеччини, яка є одним з основних донорів UNRWA, висловили глибоку стурбованість звинуваченнями, висунутими 12-м співробітникам агентства, та привітали початок розслідування. "Ми очікуємо, що Філіппе Лаццаріні чітко дасть зрозуміти співробітникам UNRWA, що всі форми ненависті та насильства є абсолютно неприйнятними та не допускатимуться", - йдеться в заяві відомства, оприлюдненій в соціальній мережі Х.

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В Ізраїлі, своєю чергою, закликали і інші країни призупинити фінансування агентства. Міністр закордонних справ країни Ізраель Кац у дописі в соцмережі Х звинуватив керівництво UNRWA у зв'язках з ХАМАСом. "Під час відбудови Гази UNRWA мають замінити агентства, віддані справжньому миру і розвитку", - написав він.