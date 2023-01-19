Низка держав пообіцяли надати Києву танки та іншу техніку

Війна Росії проти України - новини четверга, 19 січня.

++18.15++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном, під час якої подякував останньому за рішення Данії передати українській армії 19 артилерійських систем Caesar. "Я говорив із Ларсом Люкке Расмуссеном, який повідомив мені про рішення Данії надати Україні всі свої 19 САУ Caesar. Ми глибоко вдячні за цей довгоочікуваний крок, над яким ми багато працювали", - написав Кулеба у Twitter у четвер. Він зазначив, що під час розмови співрозмовники також обговорили подальші кроки щодо "зміцнення спроможності України захищати Європу".

++17.44++

Данія передасть Україні 19 самохідних гаубиць Caesar французького виробництва, повідомило в четвер міністерство оборони Данії. "Ми були в постійному контакті з українцями щодо, зокрема, артилерійських систем Caesar, і я радий, що зараз ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її для боротьби за свободу України", - заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен у своїй заяві, цитує Reuters.

++17.25++

Внаслідок обстрілу російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції у Дніпро масово гине риба, повідомив у четвер Офіс генерального прокурора. "Суспільний резонанс у ЗМІ отримав факт масової загибелі риби в нижньому б'єфі річки Дніпро через критичне зниження рівня води", - йдеться у повідомленні. За даними правоохоронців, під час обстрілу греблі було пошкоджено затворний механізм. "Це вплинуло на рівень води в Каховському водосховищі та в річці Дніпро, рівень продовжує стабільно знижуватись. Екологічна ситуація у водоймі призводить до загибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року", - зазначають в Офісі ГПУ. Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом за порушення законів та звичаїв війни.

9 держав пообіцяли надати Києву танки

++17.17++

Міністри оборони Естонії, Латвії, Литви, Великобританії, Польщі, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини на зустрічі, що відбулася в четвер у Таллінні, зобов'язалися підтримати Україну військовою технікою різного призначення. "Ми зобов'язуємося колективно домагатися безпрецедентних поставок військової техніки Україні, зокрема й основних бойових танків, важкої артилерії, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів", - ідеться у заяві, затвердженій учасниками зустрічі. Вони зазначили, що ця допомога "здійснюється з національних запасів і ресурсів та ілюструє взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов'язання терміново збільшити та прискорити підтримку України". Учасники зустрічі закликали союзників і партнерів наслідувати на майбутній зустрічі на базі ВПС США "Рамштайн" у ФРН свій приклад і "внести заплановані пакети підтримки, щоб якнайшвидше забезпечити перемогу України на полі бою".

++16.56++

Стан постраждалих унаслідок авіакатастрофи у Броварах Київської області чотирьох дітей стабільно важкий, вони перебувають в опіковому центрі в Києві, ще четверо дорослих - на стаціонарному лікуванні у Броварській лікарні, повідомили в Національній поліції України у четвер. Щодо решти 10 постраждалих, то, за словами речниці Нацполіції, вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Коментуючи інформацію очевидців про те, що гелікоптер спалахнув іще в повітрі, Рева сказала: "Дуже багато фото- та відеоматеріалів. Вони всі зібрані й у процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх вивчатимуть експерти, й тоді цього можна буде дати відповіді. Без висновків експертизи ми не можемо нічого заявляти". Речниця Нацполіції нагадала, що розслідування проводить Служба безпеки України.

++16.35++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що країна може відправити танки Leopard 2 в Україну в рамках ширшої коаліції навіть без згоди Німеччини на реекспорт. "Згода тут має другорядне значення, ми або швидко отримаємо цю згоду, або зробимо все необхідне самі", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю телеканалу Polsat News пізно ввечері в середу. Речник уряду не зміг одразу прокоментувати, чи мав Моравецький на увазі Польщу, чи цілу групу країн, які можуть відправити танки без згоди Німеччини. Польща раніше неодноразово заявляла, що надішле танки лише в складі більшої коаліції. "Найважливіше, щоб Німеччина, але не тільки Німеччина, запропонувала свої сучасні танки, своє сучасне важке озброєння, тому що від цього може залежати здатність України захистити свою свободу", - наголосив Моравецький.

++16.21++

Німецькі оборонні компанії готові поставити в Україну понад 100 бойових танків, включаючи німецькі танки Leopard і відремонтовані британські танки Challenger 1, повідомила в четвер газета Handelsblatt з посиланням на джерела у промислових колах. Цього року німецький оборонний концерн Rheinmetall міг би відремонтувати і переобладнати 20 таких танків, і ще 80 - протягом 20 місяців. Це дозволило б передати Києву танки, не скоротивши при цьому власні запаси Бундесверу, пише видання. Окрім того, Німеччина, за інформацією видання, може відправити в Україну танки Leopard 2, які спочатку призначалися для Чехії і Словаччини.

++16.16++

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку в Дніпрі 14 січня сягнула 46 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Упізнання триває", - написав Резніченко в Telegram в четвер. "80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка", - розповів голова обладміністрації.

++16.07++

Великобританія планує відправити 600 ракет Brimstone в Україну, заявив у четвер міністр оборони країни Бен Воллес. "Я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Brimstone до театру бойових дій, які будуть неймовірно важливими для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - сказав він на військовій базі Тапа в Естонії. У листопаді Лондон передав Україні партію модернізованих ракет Brimstone 2 з лазерним наведенням.

++15.58++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо свого майбутнього членства в Європейському Союзі. "Україна та ЄС уже досягли вагомих історичних результатів в історичному зближенні. Ми працюємо над тим, щоб досягти значно більшого. Наша мета - повноправне членство України в Євросоюзі. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві.

Кулеба: Щоб виграти у великих битвах, нам потрібна велика зброя

++15.37++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає партнерів надати Україні танки для перемоги на полі бою, оскільки попереду очікуються великі битви. "Нам потрібні танки. Без танків буде неймовірно складно рухатися далі і звільнити наші території. Тому що вогнева сила Росії все ще потужна, і на нас попереду чекає кілька великих битв. І щоб виграти у великих битвах, нам потрібна велика зброя", - сказав Кулеба під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі в четвер. Він знову наголосив, що не бачить жодного резонного аргументу, чому Німеччина не має надавати Україні танки Leopard 2.

Кулеба також повідомив про успіхи у переговорах щодо отримання Україною додаткових батарей зенітних ракетних комплексів Patriot. "Нам знадобилося два роки, щоб отримати згоду на відправлення ЗРК Patriot, і нам знадобилося менше місяця, щоб отримати три батареї Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. І ми працюємо над більшою кількістю. І я впевнений, що у нас буде більше, тому що у нас були успіхи в декількох обговореннях на цю тему", - сказав Кулеба.

++15.20++

Молдова звернулася до своїх західних союзників з проханням надати системи протиповітряної оборони, оскільки прагне посилити свої оборонні можливості на тлі продовження війни РФ проти України. "Ми зробили запит на системи повітряного спостереження і оборони", - сказала Майя Санду в інтерв'ю агентству Reuters в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі у четвер. "Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і повинна отримати цю допомогу, але ми також сподіваємося, що отримаємо щось", - додала вона.

++15.04++

Служба безпеки України зібрала докази провини ще трьох колаборантів - представників "Партії регіонів", які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганської області, повідомляє СБУ. У повідомленні спецслужби у четвер зазначається, що до 2014 року фігуранти обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру. На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. За це їх призначили очільниками створеної окупантами "администрации Старобельского района ЛНР". "Перебуваючи на "посадах", колаборанти виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Встановлено, що зловмисники беруть активну участь у створенні нових окупаційних органів на території захопленого району", - йдеться у повідомленні спецслужби. Наразі обвинувальні матеріали направлені до суду. Зловмисників оголошено у розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

++14:45++

Бундестаг не зміг проголосувати щодо танків Leopard для ЗСУ

Німецький Бундестаг не зміг провести голосування з питання про постачання Україні бойових танків Leopard, запропонованого опозиційним блоком ХДС/ХСС, повідомляє агентство Reuters.

Консерватори з ХДС/ХСС пропонували дати згоду на передачу Києву танків Leopard1 з промислових запасів або арсеналів третіх країн, а також вимагати від уряду підготувати поставку танків Leopard2.

Представники правлячої коаліції, до якої входять Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз-90"/"Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП), наполягли на тому, щоби це питання передали на розгляд профільним комітетам парламенту.

++14:16++

Під час сьогоднішнього польоту над Мінською областю Білорусі у російського надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31К загорівся один з двигунів, через що він був змушений екстрено повернутися на білоруський аеродром "Мачулищі", повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн". Займання супроводжувалося звуком, який багато хто помилково прийняв за вибух.

Інцидент трапився з МіГ під реєстраційним номером, у якого 25 грудня 2022 року під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах уже займався двигун.

Літаки МіГ-31 є основними носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", якими Росія вже обстрілювала Україну.

++13:54++

Швеція та Естонія дадуть Україні гаубиці, БМП і гранатомети

Уряд Естонії повідомив, що надасть Україні нову партію військової допомоги на 113 мільйонів євро, до якої увійдуть десятки гаубиць, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav, боєприпаси до них і вантажівки для перевезення снарядів. Це буде найбільший пакет оборонної допомоги, наданої країною Києву від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Протитанковий гранатомет Carl-Gustav Фото: Saab AB

Загальна вартість переданої Естонією зброї та боєприпасів сягне 370 мільйонів євро, що становить більше одного відсотка валового внутрішнього продукту країни.

У свою чергу уряд Швеції повідомив, що підготував нову партію військової допомоги Україні, до якої будуть включені близько 50 бойових машин піхоти Stridsfordon 90. До цього пакета, який складатиметься з трьох частин, вперше увійдуть сучасні самохідні гаубиці Archer, про постачання яких раніше просила Україна.

Читайте також: У Швеції ексрозвідника засудили до довічного ув'язнення за шпигунство на РФ

++13:27++

Європарламент проголосував за трибунал для Путіна

Європейський Союз та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії, йдеться в резолюції Європейського парламенту, ухваленій 472 голосами "за". Проти проголосували 19, утрималися - 33.

Спеціальний трибунал - за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, - має створюватися в тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН, вирішив Європарламент.

Читайте детальніше: Європарламент проголосував за трибунал для Путіна

++13:22++

Франція думає над наданням Україні танків Leclerc - ЗМІ

Франція розглядає можливість надання Україні своїх танків Leclerc, повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

За його даними, про це думають, щоби забезпечити Німеччину спільною платформою для танкових поставок Україні, яка відмовляється надавати свої Leopard самотужки, в першу чергу - без рішення США про передачу Abrams. Водночас рішення Парижем поки не ухвалене.

++13:10++

Європейські євреї обурились словами Лаврова про Голокост

Європейський єврейський конгрес глибоко обурений заявою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який порівняв росіян із євреями, а Захід - з Адольфом Гітлером.

Сергій Лавров Фото: Russian Foreign Ministry Press Office/TASS/dpa/picture alliance

"Це спотворення Голокосту на найелементарнішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова беззастережно вибачитись", - йдеться в заяві. Президент Європейського єврейського конгресу Аріель Музікант нагадав, що це вже не перший випадок, коли Лавров порівнює теперішні події з Голокостом і Гітлером. "Це слід припинити", - наголосив він.

Нова заява викликала обурення і в Вашингтоні. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав її "настільки абсурдною", що вона майже не варта відповіді.

++12:51++

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну лікарні Німеччини прийняли на стаціонарне лікування понад 620 українських військовослужбовців і цивільних, які дістали кульові та осколкові поранення. Про це повідомила газета Augsburger Allgemeine з посиланням на міністерство охорони здоров'я федеральної землі Баварія.

++12:32++

Республіканець Майкл Маккол, який очолює комітет Палати представників США (нижньої палати Конгресу. - Ред.) у закордонних справах, і його однопартієць, голова комітету з питань збройних сил Майк Роджерс закликали адміністрацію США та уряд Німеччини якнайшвидше передати Україні системи озброєння, які вона просить, - танки Leopard 2, а також оперативно-тактичні балістичні ракети типу ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності.

"Настав час урядам (президента США Джо. - Ред.) Байдена і (канцлера Німеччини Олафа. - Ред.) Шольца наслідувати приклад наших британських і східноєвропейських союзників", - йдеться в заяві конгресменів. Вони попередили, що нинішні "нерішучість та самообмеження" призведуть до затягування війни, що "коштуватиме українцям їхніх життів".

++12:10++

По Україні відбій тривоги

Відбій повітряної тривоги оголошений в усіх областях України. Тривога тривала майже дві години, оскільки з території Білорусі злетіли три російські МіГи. Напередодні відбою вони приземлилися. Повідомлень про обстріли в цей час не було.

++11:55++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами Херсонщини 18 січня четверо цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості. За добу територію області обстріляли 56 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Херсон атакували 19 разів. Снаряди влучили в освітній заклад і житлові будинки, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++11:37++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва.

++11:31++

За інформацією німецької газети Bild від анонімних чиновників, в уряді ФРН вивчають різні можливості щодо постачання сучасних бойових танків Україні: спільну згоду на постачання танків Leopard2 в Україну, "зелене світло" на постачання цих танків з Польщі й інших країн Європейського Союзу, дозвіл на експорт до 100 застарілих танків Leopard1 з Німеччини, або комбінацію цих варіантів.

За словами співрозмовника видання з зовнішньополітичних кіл, останніми днями збільшився тиск із США, і відомство канцлера Німеччини розробляє план "Леопард" для України. Газета зазначає, що змінилися настрої і в промисловій галузі: виробники заявляють, що готові надати підтримку в навчанні, обслуговуванні та ремонті. Шанси на те, що Німеччина поставить Україні танки Leopard, Bild називає високими.

Читайте також: Новий міністр оборони Німеччини Пісторіус приступив до обов'язків

++11:03++

Застрелений СБУ Кірєєв попередив Київ про плани нападу РФ - ЗМІ

Банкір Денис Кірєєв, якого в березні застрелили працівники Служби безпеки України (СБУ) під час затримання, напередодні повномасштабного вторгнення Росії попередив українську розвідку про плани Москви взяти Київ, стверджується у статті The Wall Street Journal.

За даними видання, 23 лютого він повідомив, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ про початок вторгнення в Україну. Також йому була відома головна мета атаки - захоплення аеропорту в Гостомелі під Києвом для подальшого перекидання туди військ і техніки та штурму української столиці. Інформація від Кірєєва дала Україні "кілька дорогоцінних годин", щоби перекинути війська для протидії росіянам, заявив начальник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов. Після запеклого бою аеропорт був зруйнований і не міг використовуватись окупаційними силами.

Після вбивства Кірєєва українські ЗМІ повідомляли, що СБУ мала дані про його державну зраду, засновану, зокрема, на записі телефонних розмов. Державне бюро розслідувань, яке розслідує такі вбивства, відмовилося від коментарів для WSJ. Також не став давати коментарі начальник департаменту контррозвідки СБУ Олександр Поклад, який відповідає за затримання підозрюваних у роботі на РФ.

Читайте детальніше: Застрелений СБУ Кірєєв попередив Київ про плани нападу РФ - ЗМІ

++10:41++

Зеленський: Не впевнений, що Путін на екранах - живий

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким і про що в Росії можна вести переговори. Про це він сказав, виступаючи онлайн на "Українському сніданку" в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

"Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї - телевізійники зрозуміють - живий. Я не до кінця розумію, чи він приймає рішення, чи хто там приймає рішення, що там за коло осіб. У мене немає такої інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення в державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Тому, коли ми кажемо "мирні перемовини", я не зовсім розумію з ким", - сказав Зеленський.

++10:15++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

По всій території України оголошена повітряна тривога. Як повідомляє моніторингова група "Беларускі гаюн", о 09:58 з території Білорусі злетів російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення, о 10:00 - російський Міг, о 10:07 - другий.

++09:48++

Росія, ймовірно, планує спрямувати в Україну свої новітні бойові танки Т-14 "Армата", йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter. У розвідці зазначають, що наприкінці грудня 2022 року ці танки фіксували на полігоні на півдні Росії, про підготовку до їхнього розгортання в Україні також писали проурядові російські ЗМІ. Однак наразі невідомо, чи перемістила РФ їх в Україну.

Водночас розвідники зауважують, що розгортання Т-14 на окупованих територіях буде ризикованим рішенням для Москви, зважаючи на численні проблеми при розробці та виробництві цих танків і необхідність налагодження нового логістичного ланцюга для них. "Якщо Росія розгорне Т-14, то, швидше за все, в пропагандистських цілях", - резюмують у Лондоні.

++09:20++

Президент Євроради Мішель їде в Київ до Зеленського

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідає сьогодні Україну з неанонсованим візитом. "На шляху до Києва. Маю нагоду знову зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем. - Ред.) та членами парламенту", - повідомив він у Twitter, додавши, що обговорить з представниками української влади додаткові заходи підтримки.

Мішель наголосив, що українці борються не лише за свою землю та майбутнє своїх дітей, але й "за наші спільні європейські цінності миру та процвітання". "Вони потребують і заслуговують нашої підтримки", - зазначив голова Євроради.

Читайте також: Президент Європейської Ради підтримав постачання танків Україні

++09:00++

Великобританія надасть Україні ще 200 одиниць бронетехніки

Крім танків Challenger 2, про які оголосили раніше, Великобританія планує поставити Україні ще 200 одиниць бронетехніки, повідомив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі на спільній пресконференції з канадського колегою Мелані Жолі.

Challenger Фото: Tomasz Waszczuk/PAP/epa/dpa/picture alliance

"Великобританія вирішила піти далі та швидше в питанні допомоги Україні, та поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав він. Крім того, Києву нададуть додатково 100 тисяч одиниць артилерійських снарядів і мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.

++08:32++

Внаслідок обстрілів армією РФ території Донеччини 18 січня четверо мирних жителів дістали поранення: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру, повідомляє в ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:10++

NYT: США пом'якшують позицію щодо ударів по Криму

Адміністрація США обмірковує "один із найсміливіших своїх кроків" - допомогу Україні в завданні ударів по тилових позиціях військ РФ в анексовану Криму, йдеться в матеріалі американської газети The New York Times. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Вашингтон відмовлявся надати Києву далекобійне озброєння, щоб уникнути ескалації, проте тепер ця позиція почала "пом'якшуватись", зазначає виданнy.

За даними NYT, адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з українською стороною можливість використання різної американської зброї - від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley - для завдання ударів по сухопутному коридору, який з'єднує Крим з материковою Україною. Водночас у публікації сказано, що Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які будуть потрібні Києву для ударів по російських об'єктах на самому півострові.

++07:58++

США дадуть Україні БМП Bradley і бронемашини Stryker на 2,6 мільярда доларів

США готують для України новий пакет військової допомоги на 2,6 мільярда доларів, до якого увійдуть щонайменше 50 бойових машин піхоти Bradley та вперше близько 100 бронемашин Stryker. Про це повідомили одразу кілька американських ЗМІ з посиланням на джерела.

Bradley Фото: US Army/ZUMA Wire/IMAGO

За їхніми даними, про цю допомогу оголосять завтра на засіданні контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн".

Танки Abrams чи далекобійні системи типу ATACMS до пакета включені не будуть. Планується, що до нього увійдуть тисячі одиниць боєприпасів, у тому числі ракети для систем HIMARS.

++07:46++

США ще не готові дати Україні танки Abrams - Пентагон

США поки не готові постачати Україні танки Abrams, оскільки ті - "не найпростіші в обслуговуванні", заявив заступник міністра оборони Колін Каль. За його словами, ці танки дорогі, вимагають складної підготовки та споживають багато палива.

Танки Abrams Фото: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Він пояснив, що міністр оборони США Ллойд Остін не хоче постачати зброю, яку українці не зможуть обслуговувати та ремонтувати, "бо це марно". "Йдеться не про те, що символічно цінне, а про те, що справді допомагає Україні на полі бою", - цитує його агентство AFP. Водночас Каль не виключив повністю можливості того, що в майбутньому США можуть поставити "Абрамси" Україні.

Раніше американське видання The Wall Street Journal і німецьке Süddeutsche Zeitung повідомили, що Німеччина планувала розпочати постачання Україні танків Leopard2 за умови, що США погодяться передати Києву Abrams. За їхніми даними, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про це у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом.

++07:30++

Російські війська завдали протягом 18 січня 25 авіаційних ударів і здійснили понад 85 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

"Визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганської області та 13 населених пунктів Донецької, серед яких Соледар і Бахмут.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження окупаційних сил і трьох - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також вчора збили російський гелікоптер Ка-52 і безпілотник "Мерлін-ВР". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три пункти управління, п'ять районів зосередження сил РФ, склад боєприпасів і два інші неназвані важливі російські об'єкти.

++07:20++

Кличко вручив Джонсону звання почесного громадянина Києва

Мер Києва Віталій Кличко вручив колишньому прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону нагороду від столиці України - звання почесного громадянина міста Київ. Це відбулося 18 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, повідомили в Київській міські раді, яка ухвалила рішення про присвоєння нагороди наприкінці листопада 2022 року.

"Борис Джонсон неодноразово відвідував українську столицю і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем'єр Великобританії він робив все можливе для допомоги Україні, і продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ", - сказав Кличко.

Джонсон подякував за відзнаку та висловив переконання, що українці переможуть у війні, розв'язаній проти них Росією. "(Президент РФ Володимир. - Ред.) Путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз - це продовжувати підтримувати Україну танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним. Поки Україна переможе", - цитує Джонсона сайт Київради.

Читайте також: Прем'єрка Нової Зеландії подала у відставку

Читайте також новини дня за 18 січня.