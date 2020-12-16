Німкеня Іра Петер п'ять місяців писатиме "міський літопис" Одеси

Німецька журналістка Іра Петер (Ira Peter) у травні на п'ять місяців переїде до Одеси, де стане авторкою "міського літопису". Про це в середу, 24 березня, повідомив на своєму сайті Німецький культурний форум Східної Європи.

Свої враження від життя у місті на березі Чорного моря в Україні Петер описуватиме у блозі, використовуючи також різні мультимедійні формати. Блог про культурне та суспільне життя Одеси вона вестиме німецькою, проте її дописи перекладатимуться також українською. Форум надає журналістці стипендію - 1200 євро на місяць, а також оплачує житло та витрати на переїзд.

Пам'ятник Арману де Рішельє в центрі Одеси

Петер народилася в Казахстані, проте з 1992 року проживає в північній Німеччині. Її бабусі та дідусі були німецькими колоністами на Волині, яких 1936 року депортували на північ Казахстану. Петер вивчала літературознавство та психологію в університетах Гейдельберга та Ніцци, а зараз працює як журналістка, авторка та PR-спеціалістка. З 2017 року вона активно висвітлює життя німців, які походять з пострадянських країн, у Німеччині.

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"Міський літописець" з Німеччини - уже вдруге в Україні

Так звана стипендія "міського літописця" є одним з проєктів Німецького культурного форуму Східної Європи, що фінансується Уповноваженим з питань культури та масмедіа у Відомстві канцлерки Німеччини. Місією заснованої у 2000 році організації є популяризація німецької культури та історії у східноєвропейському регіоні. У форумі пояснюють - йдеться про усі території, на яких колись жили чи живуть нині етнічні німці, як, зокрема, і в Україні.

Головним завданням програми "міського літописця" також є інформування широкого загалу про спільну культурну спадщину німецького і сусідніх народів Центральної та Східної Європи і підтримка міжкультурного діалогу. Зазвичай міста, "літописцями" яких пропонують стати стипендіатам, розташовані у країнах, що входять до складу Європейського Союзу. Так, свої блоги німецькомовні автори вже вели з хорватської Рієки, польських Ольштина та Вроцлава, румунського Брашова, чеського Пльзеня, латиської Риги, словацького Кошице, словенського Марибора, естонського Таллінна та українського Львова. Україна стала першою і поки що останньою країною за межами ЄС, куди форум відправляв своїх стипендіатів.