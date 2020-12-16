Німкеня Іра Петер п'ять місяців писатиме "міський літопис" Одеси
Німецька журналістка Іра Петер у травні 2021 року на п'ять місяців стане авторкою "міського літопису" Одеси.
Іра Петер на п'ять місяців стане "міською літописицею" Одеси
Німецька журналістка Іра Петер (Ira Peter) у травні на п'ять місяців переїде до Одеси, де стане авторкою "міського літопису". Про це в середу, 24 березня, повідомив на своєму сайті Німецький культурний форум Східної Європи.
Свої враження від життя у місті на березі Чорного моря в Україні Петер описуватиме у блозі, використовуючи також різні мультимедійні формати. Блог про культурне та суспільне життя Одеси вона вестиме німецькою, проте її дописи перекладатимуться також українською. Форум надає журналістці стипендію - 1200 євро на місяць, а також оплачує житло та витрати на переїзд.
Пам'ятник Арману де Рішельє в центрі Одеси
Петер народилася в Казахстані, проте з 1992 року проживає в північній Німеччині. Її бабусі та дідусі були німецькими колоністами на Волині, яких 1936 року депортували на північ Казахстану. Петер вивчала літературознавство та психологію в університетах Гейдельберга та Ніцци, а зараз працює як журналістка, авторка та PR-спеціалістка. З 2017 року вона активно висвітлює життя німців, які походять з пострадянських країн, у Німеччині.
"Міський літописець" з Німеччини - уже вдруге в Україні
Так звана стипендія "міського літописця" є одним з проєктів Німецького культурного форуму Східної Європи, що фінансується Уповноваженим з питань культури та масмедіа у Відомстві канцлерки Німеччини. Місією заснованої у 2000 році організації є популяризація німецької культури та історії у східноєвропейському регіоні. У форумі пояснюють - йдеться про усі території, на яких колись жили чи живуть нині етнічні німці, як, зокрема, і в Україні.
Головним завданням програми "міського літописця" також є інформування широкого загалу про спільну культурну спадщину німецького і сусідніх народів Центральної та Східної Європи і підтримка міжкультурного діалогу. Зазвичай міста, "літописцями" яких пропонують стати стипендіатам, розташовані у країнах, що входять до складу Європейського Союзу. Так, свої блоги німецькомовні автори вже вели з хорватської Рієки, польських Ольштина та Вроцлава, румунського Брашова, чеського Пльзеня, латиської Риги, словацького Кошице, словенського Марибора, естонського Таллінна та українського Львова. Україна стала першою і поки що останньою країною за межами ЄС, куди форум відправляв своїх стипендіатів.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
"Одеська Рив'єра" - так називається одна із серій фотографа. Крістофер любить гуляти набережною в Одесі. А жителі міста та туристи люблять тут фотографуватися, навіть у тих місцях, де це заборонено.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
Не побувати на одеському Привозі - значить не побачити справжній місцевий колорит. Одеські бабусі потішили західного фотографа та здивували ряснотою того, що вони самі вирощують, готують та продають.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
Цілу серію Крістофер Пугмайр присвятив "дітям та автомобілям". Такі атракціони можна побачити майже в усіх парках пострадянських країн. На цій фотографії - гордий водій у центрі Єсентуків.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
А тут - маленький автомобіліст в Азербайджані.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
В об'єктив камери Крістофера Пугмайра часто потрапляють діти. Він любить їх фотографувати. "Це зовсім нескладно. Навіть якщо спочатку вони соромляться, через кілька хвилин вони вже мені усміхаються", - каже фотограф.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
Як же без лазні? Сюди Крістофер прийшов разом із знайомим одеситом Сергієм. "Тоді я ще погано говорив російською, але горілка допомогла", - жартує Крістофер. На фотографії - чоловік, який пропрацював у лазні понад 40 років. Крістофер заплатив та пішов паритися з віником і спілкуватися.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
За лаштунками показу мод Крістофер поспілкувався с молодими дівчатами з Росії та України. Незважаючи на задумливий та доволі сумний вигляд на фотографії, його співрозмовниця виявилася життєрадісною та дуже товариською. Чи складно зрозуміти українських та російських красунь? "Напевно, для цього мені треба було би з одною з них одружитися", - відповідає Крістофер.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
Який іноземець не мріє про залізничну подорож просторами Росії! Крістофер здійснив цю мрію, прихопивши з собою у потяг Владикавказ - Санкт-Петербург фотокамеру. Вийшла цікава хроніка 48-годинної мандрівки.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
Під стукіт колес... Як же без чаю в екзотичній для іноземця склянці з підсклянником?
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа
Цю фотографію було зроблено в червні 2014 року. Греко-римська боротьба вразила західного фотографа. Жорстка конкуренція, максимальна концентрація.