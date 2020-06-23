Німецьких науковців обурила порада посольства РФ використовувати статтю Путіна

Юлія Обертрайс (Julia Obertreis) отримала електронного листа від російського посольства в Берліні 22 червня, у роковини нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Тема: "Стаття Володимира Путіна". У короткому листі фахівчині з питань Східної Європи та професорці Університету Ерланген-Нюрнберг, якого також отримали її колеги і текст якого є у DW, пресслужба посольства відправила переклад німецькою мовою програмної статті президента Росії про Другу світову війну, яка раніше вийшла англійською та російською. Привід для статті - 75-а річниця завершення війни в Європі, яку в Росії відзначили 9 травня. Великий парад перемоги в Москві через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 цього року перенесли на середу, 24 червня.

Історикиня Юлія Обертрайс

У статті Путін аналізує витоки війни, жорстко критикує Мюнхенську угоду і політику західних держав того часу і виправдовує пакт Молотова-Ріббентропа, що вже викликало критику в Польщі та країнах Балтії. Наприкінці листа була фраза, яка викликала роздратування у Обертрайс. З урахуванням "значного інтересу" у фахівців, з якого виходить посольство, пресслужба запропонувала "в майбутньому використовувати статтю Володимира Путіна для підготовки історичних матеріалів".

За що німецькі історики критикують посольство Росії

Обертрайс обурилася цим в Twitter і опублікувала фото листа. "Для початку я - як історик, фахівчиня зі Східної Європи і як науковиця - хотіла б виступити проти того, що дипломатичне представництво не спитавшись надсилає мені рекомендації стосовно літератури", - сказала Обертрайс у розмові з DW. За її словами, спільне вивчення історії Другої світової війни, до якого закликає в своїй статті Путін, "вдасться найкраще, якщо у політиків і дипломатів буде якомога менше впливу на зміст (досліджень. - Ред.)". "Те, що влада займається історичною політикою, якоюсь мірою неминуче, - каже Обертрайс. - Але спроба впливу, як це сталося у випадку з російським посольством, неприйнятна з точки зору свободи науки".

Читайте також: Німецький історик про те, що його шокувало в статті Володимира Путіна про війну

Схоже аргументують і інші історики зі Східної Європи, зокрема, в Twitter. Одна з них - Анке Гільбреннер (Anke Hilbrenner), професорка з Університету Геттінгена. "Цей лист мене здивував, і я спочатку подумала, що до цього не можна ставитися серйозно", - розповіла історикиня DW. За її словами, стаття Путіна і так би привернула до себе увагу фахівців. Але виступ президента в ролі історика вона називає "досить незвичним". Проблематичним, з її точки зору, є "змішування політики та науки". Рекомендація посольства використовувати текст статті теж викликала у неї роздратування. "Це втручання в свободу науки", - вважає Гільбреннер.

Історик Мартін Ауст

Мартін Ауст (Martin Aust) з Боннського університету, також професор, який вивчає історію Східної Європи, повторив тезу колеги і зазначив, що стаття Путіна і так в полі зору істориків, які стежать за сайтом Кремля. "Але я вважаю дуже дивним і дратівливим те, що посольство розсилає текст свого президента колу закордонних адресатів з наукового середовища і супроводжує це рекомендацією про те, що стаття стане в нагоді під час написання майбутніх текстів з історії, - каже Ауст. - До свободи науки належить і те, що науковці не отримують порад щодо джерел від глав держав і дипломатів".

Посольство обґрунтувало лист з рекомендацією статті Путіна

У відповідь на запит DW посольство РФ в Німеччині повідомило, що стаття Путіна "викликала широкий резонанс в німецькому медійному і суспільно-політичному просторі". "У зв'язку з цим посольство вирішило, що ознайомити німецьку громадськість і профільних фахівців, яких могла б зацікавити дана тема, з повною версією статті - виправдано".

Читайте також: Німецькі історики про Другу світову війну та її переосмислення

Переклад був виконаний силами посольства і також розміщений на сайті дипломатичного представництва. "Розсилка має виключно інформативний характер і покликана допомогти користувачам скласти об'єктивне судження про матеріал", - ідеться у відповіді пресслужби посольства.

Історики про тези Путіна: "Влучив у хворе місце"

Даючи оцінку статті Путіна, опитані DW історики єдині. "Путін влучив у хворе місце як Заходу, так і Польщі: Захід, проігнорувавши радянські попередження, дозволив Гітлеру розділити Чехословаччину. А Польща при цьому була співучасницею", - каже Мартін Ауст. "Але те, що, як пише Путін, польське керівництво одне несе відповідальність за подальшу долю країни, не має сенсу і має бути відкинуте", - зазначає Юлія Обертрайс. Ауст і Гільбреннер поділяють цю оцінку.

У Москві 24 червня відбувся скасований раніше парад до Дня перемоги

"Проблематичною" і "такою, що вводить в оману", називають історики ухвалену в вересні 2019 року резолюцію Європарламенту, яка покладає відповідальність за початок війни рівною мірою на націонал-соціалізм і сталінізм. Путін у своїй статті різко критикує цей документ.

У підсумку стаття російського президента дійсно може привернути увагу професійного співтовариства в Німеччині - але зовсім не так, як планувало посольство, каже Анке Гільбреннер: "Я застосую її як приклад політичного використання Путіним історії, а також незручної і безсоромної спроби використовувати нас, істориків, для своїх цілей ".