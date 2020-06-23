 Німецьких науковців обурила порада посольства РФ використовувати статтю Путіна | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.06.2020

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Європа

Німецьких науковців обурила порада посольства РФ використовувати статтю Путіна

Російське посольство в Німеччині розіслало історикам мейл з рекомендацією статті президента Путіна про війну, викликавши хвилю обурення. Чи можна вважати це втручанням в свободу науки?

Російський президент Володимир Путін написав статтю про Другу світову війну

Російський президент Володимир Путін написав статтю про Другу світову війну

Юлія Обертрайс (Julia Obertreis) отримала електронного листа від російського посольства в Берліні 22 червня, у роковини нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Тема: "Стаття Володимира Путіна". У короткому листі фахівчині з питань Східної Європи та професорці Університету Ерланген-Нюрнберг, якого також отримали її колеги і текст якого є у DW, пресслужба посольства відправила переклад німецькою мовою програмної статті президента Росії про Другу світову війну, яка раніше вийшла англійською та російською. Привід для статті - 75-а річниця завершення війни в Європі, яку в Росії відзначили 9 травня. Великий парад перемоги в Москві через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 цього року перенесли на середу, 24 червня.

Історикиня Юлія Обертрайс

Історикиня Юлія Обертрайс

У статті Путін аналізує витоки війни, жорстко критикує Мюнхенську угоду і політику західних держав того часу і виправдовує пакт Молотова-Ріббентропа, що вже викликало критику в Польщі та країнах Балтії. Наприкінці листа була фраза, яка викликала роздратування у Обертрайс. З урахуванням "значного інтересу" у фахівців, з якого виходить посольство, пресслужба запропонувала "в майбутньому використовувати статтю Володимира Путіна для підготовки історичних матеріалів".

За що німецькі історики критикують посольство Росії

Обертрайс обурилася цим в Twitter і опублікувала фото листа. "Для початку я - як історик, фахівчиня зі Східної Європи і як науковиця - хотіла б виступити проти того, що дипломатичне представництво не спитавшись надсилає мені рекомендації стосовно літератури", - сказала Обертрайс у розмові з DW. За її словами, спільне вивчення історії Другої світової війни, до якого закликає в своїй статті Путін, "вдасться найкраще, якщо у політиків і дипломатів буде якомога менше впливу на зміст (досліджень. - Ред.)". "Те, що влада займається історичною політикою, якоюсь мірою неминуче, - каже Обертрайс. - Але спроба впливу, як це сталося у випадку з російським посольством, неприйнятна з точки зору свободи науки".

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Схоже аргументують і інші історики зі Східної Європи, зокрема, в Twitter. Одна з них - Анке Гільбреннер (Anke Hilbrenner), професорка з Університету Геттінгена. "Цей лист мене здивував, і я спочатку подумала, що до цього не можна ставитися серйозно", - розповіла історикиня DW. За її словами, стаття Путіна і так би привернула до себе увагу фахівців. Але виступ президента в ролі історика вона називає "досить незвичним". Проблематичним, з її точки зору, є "змішування політики та науки". Рекомендація посольства використовувати текст статті теж викликала у неї роздратування. "Це втручання в свободу науки", - вважає Гільбреннер.

Історик Мартін Ауст

Історик Мартін Ауст

Мартін Ауст (Martin Aust) з Боннського університету, також професор, який вивчає історію Східної Європи, повторив тезу колеги і зазначив, що стаття Путіна і так в полі зору істориків, які стежать за сайтом Кремля. "Але я вважаю дуже дивним і дратівливим те, що посольство розсилає текст свого президента колу закордонних адресатів з наукового середовища і супроводжує це рекомендацією про те, що стаття стане в нагоді під час написання майбутніх текстів з історії, - каже Ауст. - До свободи науки належить і те, що науковці не отримують порад щодо джерел від глав держав і дипломатів".

Посольство обґрунтувало лист з рекомендацією статті Путіна

У відповідь на запит DW посольство РФ в Німеччині повідомило, що стаття Путіна "викликала широкий резонанс в німецькому медійному і суспільно-політичному просторі". "У зв'язку з цим посольство вирішило, що ознайомити німецьку громадськість і профільних фахівців, яких могла б зацікавити дана тема, з повною версією статті - виправдано".

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Переклад був виконаний силами посольства і також розміщений на сайті дипломатичного представництва. "Розсилка має виключно інформативний характер і покликана допомогти користувачам скласти об'єктивне судження про матеріал", - ідеться у відповіді пресслужби посольства.

Історики про тези Путіна: "Влучив у хворе місце"

Даючи оцінку статті Путіна, опитані DW історики єдині. "Путін влучив у хворе місце як Заходу, так і Польщі: Захід, проігнорувавши радянські попередження, дозволив Гітлеру розділити Чехословаччину. А Польща при цьому була співучасницею", - каже Мартін Ауст. "Але те, що, як пише Путін, польське керівництво одне несе відповідальність за подальшу долю країни, не має сенсу і має бути відкинуте", - зазначає Юлія Обертрайс. Ауст і Гільбреннер поділяють цю оцінку.

У Москві 24 червня відбувся скасований раніше парад до Дня перемоги

У Москві 24 червня відбувся скасований раніше парад до Дня перемоги

"Проблематичною" і "такою, що вводить в оману", називають історики ухвалену в вересні 2019 року резолюцію Європарламенту, яка покладає відповідальність за початок війни рівною мірою на націонал-соціалізм і сталінізм. Путін у своїй статті різко критикує цей документ.

У підсумку стаття російського президента дійсно може привернути увагу професійного співтовариства в Німеччині - але зовсім не так, як планувало посольство, каже Анке Гільбреннер: "Я застосую її як приклад політичного використання Путіним історії, а також незручної і безсоромної спроби використовувати нас, істориків, для своїх цілей ".

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Російський президент Володимир Путін написав статтю про Другу світову війну

Науковці ФРН критикують лист посольства РФ зі статтею Путіна

Російське посольство в ФРН розіслало історикам лист з рекомендацією статті Путіна про війну, викликавши хвилю обурення.  

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