Німецькі міста хочуть більшого обмеження швидкості на дорогах

Мокрим після дощу асфальтом алеї Аденауера в Бонні пролітають авто. Шум від шин настільки гучний, що слова Гельмута Дерренберґа (Helmut Dörrenberg) важко розібрати. Пенсіонер стоїть на тротуарі, тримаючи в руці парасольку, та показує в напрямку своєї квартири нагорі. Будинок розташовано прямо біля чотирисмугової дороги, яка поєднує центр Бонна з південною частиною міста.

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"Я живу тут уже 50 років. Машин стало більше. Але це мене не дратує. Коли восьмициліндровий Mustang проїжджає поруч, я навіть тішуся гуркіту", - каже чоловік. На алеї Аденауера максимально дозволена швидкість - 50 кілометрів на годину, це стандартне обмеження швидкості в німецьких містах. Чи не надто швидко їздять машини під його вікнами? "Обмежити швидкість 30 кілометрами на годину? В жодному разі! 50 - це хороша швидкість для міст. Я й сам такий, що залюбки їжджу швидко. Вночі, коли нікого немає, часом і 60", - каже Дерренберґ.

Іспанія та Париж скидають швидкість

Десятиліттями в Німеччині триває суперечка щодо встановлення загального обмеження швидкості на автобанах, зниження максимально дозволеної швидкості на звичайних міжміських дорогах зі 100 до 80 кілометрів на годину, а також з 50 до 30 - у містах. Автолюбителі на кшталт Дерренберґа вважають, що це загрожує їхній свободі. І досі жоден німцький уряд на наважився на відповідні зміни у законодавстві.

Житель Бонна Гельмут Дерренберґ

В інших європейських країнах обмеження швидкості на автобанах 120 чи 130 кілометрів на годину вже давно стандарт. У населених пунктах обмеження швидкості також стають дедалі суворішими. Іспанія, приміром, нещодавно обмежила швидкість у містах 30 кілометрами на годину. Таке саме обмеження швидкості було нещодавно запроваджено й на більшості вулиць Парижа.

Вісім німецьких міст хочуть обмеження 30 км/год

За кілька місяців до виборів до Бундестагу дискусія про обмеження швидкості знову набирає обертів і в Німеччині. Ініціатива, яка об'єднала екологічні організації та профспілку поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, підрахувала, що запровадження обмеження швидкості дозволить зменшити викиди вуглекислого газу до 2034 року загалом на 100 мільйонів тонн. І навіть серед членів клубу автолюбителів ADAC, найбільшої громадської організації Німеччини, більшість не виступає проти нових обмежень швидкості. Три партії - СДПН, Зелені та Ліві - мають відповідний пункт у своїх виборчих програмах.

На багатьох вулицях Парижа діє обмеження швидкості 30

Мерка Бонна Катя Дернер (Katja Dörner) із партії Зелених сподівається на новий уряд, що буде створено після виборів. Вона приєдналася до "Ініціативи міст за обмеження 30", до якої увійшли загалом вісім німецьких міст із населенням понад 100 тисяч людей. Вони вимагають запровадження обмеження швидкості в містах 30 кілометрів на годину. Але для цього необхідні законодавчі зміни на рівні всієї Німеччини. "Ми розраховуємо, що таким чином вдасться зменшити викиди в атмосферу та рівень шуму в містах", - каже Дернер у розмові з DW. "Це, на мою думку, вирішальний фактор, але йдеться, звісно, й про безпеку дорожнього руху", - додає вона.

Зробити з винятків правило

З її кабінету на 13-му поверсі Дернер дивиться на ряди будинків, які розділяють великі транспортні артерії міста. Як і багато німецьких міст, Бонн після Другої світової війни було відбудовано так, аби місто було зручним для автомобілістів. Але зараз багато жителів міста хочуть обмеження швидкості 30 кілометрів на годину на певних вулицях, каже Дернер. "І зазвичай ми не можемо його запроваджувати, оскільки ми обмежені федеральним законом. Ми би залюбки змінили все до навпаки. Тобто зробити 30 стандартом, а там, де ситуація це дозволяє, встановити обмеження 50", - каже мерка Бонна.

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Поки що місто має право встановлювати обмеження 30 кілометрів на годину лише на тих вулицях, де мало руху, або ж там, де розташовані школи, дитячі садки чи будинки для літніх людей. Приміром, на вулиці Боннер-Тальвеґ, розташованій у 15 хвилинах їзди від офісу бургомістерки. Вузькою дорогою одночасно пересуваються авто, трамваї та велосипеди, праворуч і ліворуч стоять щільно припарковані авто.

Бургомістерка Бонна Катя Дернер

Потрібні нові дослідження

Фургон укладача плитки намагається якомога швидше прорватися крізь вузький проїзд, за ним поштовий кур'єр, після нього вантажівка, яка постачає продукти до супермаркета. Критикують нові обмеження швидкості часто підприємці, чиї авто по кілька разів на день проїжджають через все місто. Що думає про посилення обмежень підприємницьке лобі - торговельно-промислова палата Бонна? Її офіс теж розташований на вулиці Боннер-Тальвеґ.

"Загальне обмеження швидкості 30 кілометрів на годину без проведення попередніх досліджень торговельно-промислова палата відкидає", - сказав DW виконавчий директор Штефан Віммерс (Stephan Wimmers). Його організація вимагає провести спершу дослідження дорожнього руху, "яке б представило вплив на всю мережу, а також зробило висновки щодо зменшення шуму, руху транспортного потоку, утворення заторів, зокрема й на побічних вулицях, а також викидів".

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Те, чого вимагає торговельно-промислова палата, частково уже було досліджене в інших місцях. Висновки різняться. Як показав аналіз, представлений Федеральним відомством захисту довкілля Німеччини, поки що отриманих даних недостатньо для якихось остаточних висновків. За наявними на сьогодні даними, однак, більш жорстке обмеження швидкості швидше за все позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, зменшення шуму та шкідливих викидів. Крім того, отримані дані не свідчать про суттєве обмеження мобільності тих, хто пересувається на авто.

Торговельно-промислова палата Бонна

На іншій боннській вулиці - чотирисмуговій Ройтерштрассе - місцеві жителі вже змогли відчути переваги обмеження швидкості 30 кілометрами на годину. Десятиліттями тут діяло обмеження 50 кілометрів на годину, але через перевищення максимально допустимих шкідливих викидів встановили новий ліміт - 30.

Не все раніше було краще

"Це був добрий крок для нас", - каже Мехтгільд Генґст (Mechthild Hengst) у розмові з DW. Лише триметровий у ширину тротуар та стіна будинку відділяють її вітальню від машин, що проїжджають повз. Пенсіонерка живе на Ройтерштрассе вже 40 років. "Раніше було набагато гірше", - каже вона.

Вікна, як раніше, через бруд машин можна мити хоч щодня, але зараз стало принаймні трохи тихіше, каже жінка. "І якщо я зараз виходжу з будинку і бачу, як їдуть машини, то в мене є відчуття, що я встигну перейти ще дорогу, адже вони їдуть не так швидко. Я почуваюся більше в безпеці", - каже вона. Але виступати за загальне обмеження швидкості в містах 30 кілометрів на годину Генґст поки не береться. Вона побоюються, що це призведе до більших заторів.

Місто для пішоходів та велосипедистів

За кілька кварталів від будинку Генґст також на Ройтерштрассе розташований велосипедний магазин. Сара Монз (Sara Mohns) якраз підшуковує новий шолом. "Якщо я тут дивлюся за вікно, то виникає враження, наче місто належить машинам. Треба починати віддавати місто назад пішоходам та велосипедистам. А обмеження швидкості 30 - хороша зміна парадигми для цього", - каже жінка.

Жителька Бонна Сара Монз

У яскраво-червоній куртці Монз виходить під дощ та рушає в напрямку світлофора. На вулиці, де живе жінка, - за кілька кварталів звідси - швидкість і надалі обмежена лише 50 кілометрами на годину. Монз висловлює сподівання, що незабаром це зміниться, та переходить вулицю на зелений сигнал.

Якщо обмеження 30 справді буде всюди запроваджене, автолюбитель Гельмут Дерренберґ також обіцяє його дотримуватися. "Я нещодавно вперше потрапив під фоторадар, оскільки їхав на 10 кілометрів на годину швидше за дозволене", - розповідає чоловік. Він вирішив, що цього не повинно трапитися знову.