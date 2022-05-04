Німецька еліта закликає Шольца продовжити постачання зброї Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину середи, 4 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами середи, 4 травня (час київський).

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За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл цивільних, повідомляє міністерство внутрішніх справ України. Станом на 4 травня поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. Близько трьох сотень з них і досі не вдалося ідентифікувати.

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В Україні зафіксовано найнижчий за історію соціологічних спостережень показник ностальгії за розпадом Радянського Союзу. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, яке 27 квітня провела соціологічна група "Рейтинг". Так, на кінець квітня в Україні за розпадом СРСР жалкує лише 11 відсотків людей, натомість абсолютна більшість - 87 відсотків - за ним не жалкує. Опитування також показало зміну в історичній пам’яті українців - переоцінка ставлення до Дня Перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшістю (80 відсотків) дорослого населення сприймалося як таке, що має суттєвий особистий символізм, то у 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36 відсотків), або ж буденності (23 відсотка).

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Інтелектуальна еліта Німеччини у відкритому листі до канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) виступила за продовження постачань зброї в Україну та розширення енергетичних санкцій щодо Росії. Текст звернення оприлюднило видання Die Zeit. "Кожен день на рахунку", - наголошують автори листа, звертаючи увагу на постійні обстріли, руйнування інфраструктури та надзвичайну гуманітарну ситуацію в Україні. "Будь-хто, хто паплюжить міжнародне право, не має піти з поля битви переможцем", - вважають автори листа.

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Президент Росії Володимир Путін припустився великої помилки "зі своєю жорсткою агресивною війною проти України", вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). За два місяці з моменту російського вторгнення, у світі з'явилося "сильніше НАТО, міцніша структура безпеки, у тому числі і у країнах на східному фланзі" Північноатлантичного альянсу, а також єдність у Євросоюзі, заявив глава уряду ФРН за підсумками засідання кабінету міністрів ФРН у державній резиденції в палаці Мезеберг.

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