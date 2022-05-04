Німецька еліта закликає Шольца продовжити постачання зброї Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину середи, 4 травня.
На цій сторінці DW стежить за новинами середи, 4 травня (час київський).
++16.24++
За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл цивільних, повідомляє міністерство внутрішніх справ України. Станом на 4 травня поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. Близько трьох сотень з них і досі не вдалося ідентифікувати.
++14.59++
В Україні зафіксовано найнижчий за історію соціологічних спостережень показник ностальгії за розпадом Радянського Союзу. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, яке 27 квітня провела соціологічна група "Рейтинг". Так, на кінець квітня в Україні за розпадом СРСР жалкує лише 11 відсотків людей, натомість абсолютна більшість - 87 відсотків - за ним не жалкує. Опитування також показало зміну в історичній пам’яті українців - переоцінка ставлення до Дня Перемоги 9 травня. Якщо до 2022 року це свято абсолютною більшістю (80 відсотків) дорослого населення сприймалося як таке, що має суттєвий особистий символізм, то у 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36 відсотків), або ж буденності (23 відсотка).
++15.31++
Інтелектуальна еліта Німеччини у відкритому листі до канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) виступила за продовження постачань зброї в Україну та розширення енергетичних санкцій щодо Росії. Текст звернення оприлюднило видання Die Zeit. "Кожен день на рахунку", - наголошують автори листа, звертаючи увагу на постійні обстріли, руйнування інфраструктури та надзвичайну гуманітарну ситуацію в Україні. "Будь-хто, хто паплюжить міжнародне право, не має піти з поля битви переможцем", - вважають автори листа.
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++15.05++
Президент Росії Володимир Путін припустився великої помилки "зі своєю жорсткою агресивною війною проти України", вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). За два місяці з моменту російського вторгнення, у світі з'явилося "сильніше НАТО, міцніша структура безпеки, у тому числі і у країнах на східному фланзі" Північноатлантичного альянсу, а також єдність у Євросоюзі, заявив глава уряду ФРН за підсумками засідання кабінету міністрів ФРН у державній резиденції в палаці Мезеберг.
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Освідчення Україні
Моя кохана Одеса
Моє серце належить Україні, моїй батьківщині. Я люблю подорожувати та відкривати нові простори, але завжди рада повертатися додому. Мешкаю я в Одесі - елегантному місті з європейським ликом. Особливо гарні тут Приморський бульвар та розкішна опера (на фото), збудована за проєктом віденських архітекторів і відкрита у 1887 році.
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Освідчення Україні
Перестанок біля Чорного моря
Я кохаю Одесу за близькість до моря та сонячні дні. Перед війною я часто ходила до моря на пікніки з друзями чи на зустріч зі сходом Сонця - це справжня магія! В Одесі кажуть: море здатне вигнати сум, зняти біль та підняти настрій. Мій досвід показує, що саме так і є!
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Освідчення Україні
Моя робота гідом
Я люблю архітектуру та історію і вивчала туристичну справу - найкращі передумови, щоб працювати екскурсоводкою. У 2016 році я почала показувати Одесу та її передмістя людям з інших країн. Це було прекрасно - наближати до них мою країну і водночас знайомитись з багатьма іншими культурами.
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Освідчення Україні
Архітектура України
Якби мене хтось запитав, до чого найбільше лежить моя душа, я б відповіла: до прогулянок і фотографування архітектури. Я люблю старі будівлі, двері з дерева та мармурові сходи. В Одесі я пропонувала екскурсійний маршрут менш туристичною частиною міста, на якому відкривалися старі внутрішні дворики з їхнім особливим шармом.
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Освідчення Україні
Львів: кава та культура
Одеса - моє найулюбленіше місто але відразу за нею я кохаю Львів. Він відомий величезним книжковим форумом, фестивалями, культурою кави та прекрасною архітектурою. Справжня прикраса! Дуже сподіваюсь, що після війни зможу зустрітися там з друзями на каву на Площі Ринок.
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Освідчення Україні
У пошуках особливих деталей
Львовом я часто гуляля з моєю подругою Іриною, яка там живе. Ми досліджували старі двори та будівлі та відкривали архітектурні особливості міста. Нам часто щастило, і ми знаходили до дрібниць виточені розписи стелі чи мозаїчну підлогу. Востаннє у Львові я була перед війною, тому мої спогади про нього особливі.
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Освідчення Україні
Ідилія Карпат
Україна має щастя моря та гір. Карпатами можна подорожувати будь-якої пори року. Тут тішаться й альпіністи, і мандрівники. Тут куштують місцеві страви та взнають більше про культуру та традиції регіону. Одного разу у селі Пилипець я святкувала мій День народження та каталася на канатній дорозі - один з найкразих спогадів життя!
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Освідчення Україні
Чернігів: місто, сповнене історією
Коли я працювала гідом, то організовувала тури вихідного дня до Чернігова - міста старих церков, деякі з яких збудовані ще у 13-му столітті. У мене розривалася душа, коли я читала в новинах про напад на Чернігів. Серце болить за людей там та дуже шкода через втрату архітектурної спадщини міста.
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Освідчення Україні
Краса України в небезпеці
Я показала кілька місць, які люблю і котрі засвідчують, наскільки красива Україна. Кожен регіон має свої визначні пам'ятки: від Херсону до заповідника Асканія-Нова, від рожевих морів та тюльпанових полів до монументальної архітектури Харкова та парків Миколаєва. Однак війна, на жаль, уже багато з них знищила.
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Освідчення Україні
Ми - це Україна!
Україну та її мужніх та спраглих волі людей я ніколи не цінувала так, як сьогодні. МИ боремося за наше життя та нашу країну, але також і за право називатися нацією. Ми боронимо українську мову та культуру та боремося з російською агресією та пропагандою. Ми живемо у нашій країні. Ми незалежні. Ми - це Україна.
Автор: Наталя Власенко