Німецько-український тандем отримав німецьку фотопремію

Тандем фотографів із Німеччини та України - Себастіан Велльс та Всеволод Казарін - отримав премію миру в галузі фотографії міста Оснабрюк за серію портретів молодих українців у Києві під час війни Росії проти України.

Німецький та український фотографи Себастіан Велльс (Sebastian Wells) та Всеволод Казарін стали лауреатами третьої німецької премії миру в галузі фотографії, яку присуджує німецьке місто Оснабрюк. Премію в розмірі 10 тисяч євро в четвер, 4 травня, вручили 27-річному Велльсу. 22-річний Казарін не мав можливості виїхати з України.

Фотографи отримали відзнаку за серію портретів молодих людей у Києві 2022 року. Серія "Young people photographed in Kyiv 2022" включає в себе п'ять знімків. За словами журі, обличчя молодих людей на фото відображають шок вторгнення Росії в Україну, але водночас рішучість та силу спротиву загрозі.

За словами Велльса, він як документальний фотограф шукав інший підхід до воєнної фотографії, ніж звичні зображення насильства, зазначив він на пресконференції в Оснабрюку. "Ми хотіли показати, що потрібно захищати, аби далі жити в незалежній країні", - пояснив фотограф задум спільної серії знімків з українцем, з яким він познайомився у Києві. За словами Велльса, чоловіки шукали для своїх робіт на вулицях Києва молодих людей, які виділялися своїм одягом, і фотографували їх.

Німецьку премію миру в галузі фотографії місто Оснабрюк вручає спільно з місцевим виробником паперу Felix Schoeller.

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Скандал довкола іншої премії Оснабрюка

Окрім цієї премії, місто також що два роки присуджує премію імені Еріха Марії Ремарка письменникам за їхній вклад у справу миру. Цьогорічне присудження премії затьмарив скандал довкола лауреатів. Коли стало відомо, що премію отримає російська письменниця Людмила Уліцька, яка з березня 2022 року живе в еміграції в Берліні, а спеціальну нагороду присудили українському художнику та ілюстратору Сергію Майдукову, останній відмовився приїжджати на вкручення разом із росіянкою. Основну церемонію нагородження премією миру Ремарка заплановано в Оснабрюку на 22 червня.