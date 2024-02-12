Rheinmetall будує нову фабрику артснарядів - і для України

З огляду на брак боєприпасів в Україні Німеччина розширює своє виробництво. Концерн Rheinmetall розпочав будівництво нової фабрики в Нижній Саксонії. Вона вироблятиме до 200 тисяч снарядів на рік. Репортаж DW.

Будівництво нової фабрики боєприпасів у Німеччині - рідкість. Ще більша рідкість, коли на церемонію закладки фундаменту приїжджають канцлер, міністр оборони та прем'єр-міністр Данії. Саме так було у понеділок, 12 лютого, у лісах на заході Нижньої Саксонії, де найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall розширює виробництво боєприпасів на заводі біля містечка Унтерлюс.

Незважаючи на свинцеві хмари та дощ, настрій був стримано-піднесений. Rheinmetall виставив на галявині, де відбувалася церемонія закладання фундаменту, предмет своєї особливої гордості - сучасну бронетехніку. Деякі її зразки - самохідна гаубиця PzH 2000 - з перших місяців воюють в Україні. Головна спеціалізація Rheinmetall - ствольна артилерія.

"Раніше такого виробництва не було", - визнав перед журналістами канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Тобто збройні фабрики у Німеччині є, але ця нова має стати автономною. Її особливість - повний цикл виробництва. Причина очевидна - війна Росії проти України триває вже два роки, Німеччина разом з іншими західними країнами підтримує Київ, але покрити потреби української армії та швидко поповнити свої запаси для Бундесверу не в змозі.

Від дрібного до великого виробництва

Нова фабрика - крок у цьому напрямку. Глава Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger) заявив про "нові масштаби", покликані в першу чергу забезпечити потреби Бундесверу. Папперґер похвалив канцлер Шольца за "історичне досягнення" уряду - друге місце серед країн, які підтримують Україну зброєю.

Шольц назвав головним перехід від "мануфактурного", як він сказав, до масштабного серійного виробництва великих партій боєприпасів. Саме тому на церемонії була присутня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, чия країна спільно з Німеччиною постачає в Україну бронетехніку та іншу зброю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час відвідування концерну Rheinmetall, 12 лютого 2024 року Фото: Fabian Bimmer/AFP/Getty Images

200 тисяч снарядів на рік

За даними концерну Rheinmetall, зведення нової фабрики в Нижній Саксонії коштуватиме 300 мільйонів євро, і вона має запрацювати вже через 12-15 місяців. У перший рік на фабриці має вироблятися 50 тисяч артснарядів. Потім потужність планують подвоїти і довести до 200 тисяч, а на заводах Rheinmetall по всьому світу - до 700 тисяч на рік. Для порівняння: Євросоюз мав намір поставити в Україну мільйон снарядів до березня 2024 року, але не встигне цього зробити. Україна використовує тисячі снарядів щодня.

Крім снарядів на новій фабриці збираються випускати тисячі тонн вибухівки та компоненти артилерійських ракет - двигуни та боєголовки.

Німеччина спізнилася?

Після того, як США через політичні розбіжності в Конгресі припинили постачання Україні озброєнь, її армія зазнає дедалі більшого снарядного голоду. Продукція з Унтерлюсу надійде Збройним силам України за рік. Німеччина спізнюється?

На церемонії відкриття усі запевняли в протилежному. Канцлер Шольц похвалив швидкість ухвалення рішень: "Це вражає". Він назвав "сигналом" те, що здійснювати такі проєкти "швидко можна й потрібно". Депутатка Бундестагу, уповноважена з питань оборони Єва Геґль (Eva Högl), у розмові з кореспондентом DW відкинула тезу про запізніле рішення будувати нову фабрику: "Ні, рішення якраз вчасне". За її словами, Німеччина набирає темпів у створенні нових потужностей в оборонпромі.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв сказав DW про "важливий день" та зазначив, що фабрика в Унтерлюсі вже виробляє боєприпаси для України - 35-міліметрові снаряди для німецьких установок Gepard, які, за словами українських чиновників, успішно збивають безпілотники, запущені Росією. Свого виробництва таких снарядів у Німеччині не було, але його створили. Очевидно, Німеччина виходить із того, що потреби зростатимуть і залишаться на високому рівні.