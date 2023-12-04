Німецький експорт у РФ скоротився за рік ще на 40 відсотків

У жовтні показник експорту ФРН до Росії впав на 40,5 відсотка до 0,6 мільярда євро у порівнянні з жовтнем 2022 року, а показник імпорту з РФ до Німеччини - на 88,5 відсотка до 0,2 мільярда євро.

Попри масштабне скорочення торгівлі Німеччини з РФ у перші місяці після повномасштабного російського вторгнення в Україну, за останній рік ці показники знову різко скоротилися.

За даними за жовтень, обсяг німецького експорту в Росію скоротився на 40,5 відсотка, якщо порівнювати з тим же місяцем 2022 року - до 0,6 мільярда євро. Обсяг російського імпорту в Німеччину впав на 88,5 відсотка - до 0,2 мільярда євро, повідомило в понеділок, 4 грудня, німецьке Федеральне статистичне відомство.

Порівняно з вереснем 2023 року показник німецького імпорту з РФ зріс на 6,6 відсотка, показник експорту в Росію скоротився на п'ять відсотків, зазначають статисти, посилаючись на календарні та сезонні коливання.

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Загальний показник німецького експорту скоротився в річному відношенні на 8,1 відсотка до 126,4 мільярда євро. Показник імпорту впав на 16,3 відсотка - до 108,6 мільярда євро.

Більше половини обсягів німецької зовнішньої торгівлі припадає на інші країни-члени Європейського Союзу. У жовтні Німеччина експортувала 26 партнерам по ЄС товари на 67,9 мільярда євро та імпортувала з цих країн на 56,9 мільярда євро.

Щодо експорту в треті країни, то найбільшим імпортером німецької продукції є США, які придбали товари з ФРН на 13,5 мільярда євро. Експорт в Китай склав 7,9 мільярда євро, у Великобританію - 6,6 мільярда.

Ключовою країною для німецького імпорту був Китай, звідки надійшли товари на 12,7 мільярда євро. Обсяги німецького імпорту зі США склали 7,9 мільярда, з Британії - 2,7 мільярда.

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