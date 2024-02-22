Бундестаг закликав уряд ФРН надати Україні далекобійну зброю

Бундестаг закликав уряд Німеччини підтримати Україну, надавши їй "додатково необхідні далекобійні озброєння". При цьому ракети Taurus у документі прямо не згадуються.

Депутати німецького Бундестагу підтримали подання, у якому міститься заклик до уряду Німеччини надати Україні "додатково необхідних далекобійних озброєнь та боєприпасів". За відповідне подання фракцій урядової коаліції - Соціал-демократичної партії (СДПН), Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП) - у четвер, 22 лютого, проголосували 382 депутати, проти висловилися 284 народні обранці.

На думку авторів подання, нова додаткова зброя потрібна Україні для того, аби уможливити "цілеспрямовані удари по стратегічно важливих цілях далеко в тилу російського агресора" та надалі "посилювати українські наземні збройні формування, надаючи броньовані бойові системи та захищені пересувні засоби". Крім того, депутати закликають уряд активно сприяти постачанню Україні необхідних запчастин для вже наданої зброї.

Німецький Бундестаг 22 лютого 2024 року обговорював одразу два подання, де йдеться про військову підтримку України Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Попри заклик надати Україні нову зброю, у поданні не згадуються прямо крилаті ракети Taurus, які вже давно вимагає Київ та які поки що не наважується надати Берлін. Присутній під час обговорення в парламенті міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) залишив питання надання Україні ракет надалі відкритим. Від відповіді на запитання від опозиційного ХДС/ХСС, чи входять ракети до "додатково необхідних далекобійних озброєнь", він ухилився, пославшись на те, що сам депутатом не є, а отже, й питання щодо змісту подання - не до нього.

Частина опозиції та коаліції ФРН - за надання Україні Taurus

Дебати щодо крилатих ракет Taurus у Німеччині тривають уже не один місяць. Найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС у Бундестазі, але й частина урядової коаліції - особливо серед депутатів Зелених та ВДП - виступають за надання ракет Україні. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та його соціал-демократи поки що переважно висловлюються проти надання ракет. Рішення про передачу конкретних видів озброєнь у Німеччині ухвалює уряд. Заступниця голови фракції СДПН Ґабріела Гайнріх (Gabriela Heinrich), виступаючи в Бундестазі, зазначила, що Taurus "необов'язково" є тією додатковою зброєю, про яку депутати говорять у поданні, і водночас додала: "Факт полягає в тому, що ми тут не намалювали жодних червоних ліній".

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Обговоренню депутатського подання про підтримку України від урядової коаліції в Бундестазі передувало голосування щодо іншого схожого подання опозиційної фракції ХДС/ХСС. Документ, присвячений загальним питанням безпекової політики, також містив пункт про підтримку України шляхом "негайного надання затребуваних і наявних у Німеччини озброєнь (зокрема Taurus)". Однак він не зміг заручитися підтримкою достатньої кількості депутатів. Це вже друге подання опозиції, в якому згадуються ракети Taurus і яке відхиляє Бундестаг.

Депутатка від ВДП Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн під час виступу у Бундестазі Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

На відміну від попереднього голосування, цього разу опозиційний документ як єдина представниця урядової коаліції підтримала голова оборонного комітету Бундестагу, лібералка Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Виступаючи перед парламентом, вона зазначила, що зробила це "виключно через те, що системи Taurus недвозначно згадуються" у поданні опозиції. "Я не хочу, аби мені одного дня закинули, що в правильний момент я не вчинила правильно", - зазначила вона.

Формулювання щодо зброї для України - результат компромісу

Також представники фракції Зелених, виступаючи перед Бундестагом, наголошували на тому, що підтримують надання Україні далекобійних ракет і що обране зрештою формулювання "додатково необхідні далекобійні озброєння" у коаліційному поданні є результатом компромісу.

Речник федерального канцлера Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) напередодні ще раз дав зрозуміти, що позиція канцлера Шольца щодо надання Україні Taurus не змінилася. За його словами, голова німецького уряду, який і сам є депутатом, підтримує подання своєї фракції, але "за логікою" не розуміє під його формулюваннями саме ці ракети. Шольц особисто останнім часом уникав прямої відповіді на запитання про Taurus.

Водночас в опозиції закликали канцлера пояснити свою відмову надавати Україні далекобійні ракети. "Ніхто цього не знає. Ми не отримали щодо цього раціонального пояснення", - зазначив під час дебатів представник ХДС/ХСС Йоганн Давід Вадефуль (Johann David Wadephul). Досі в Німеччині серед експертного середовища панує думка, що відмова канцлера постачати Україні крилаті ракети великої дальності пояснюється його побоюванням, аби ЗСУ не почали обстрілювати цілі вглибині російської території. Теоретично Taurus з українських позицій міг би долетіти, зокрема, й до Москви.