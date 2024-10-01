Німецький бізнес готовий активніше приїздити в Україну

У ділових колах ФРН зростає готовність приїздити в Україну або відряджати туди своїх представників, засвідчило опитування Східного комітету німецької економіки.

Попри війну Росії проти України та безперервні російські ракетно-дронові та інші удари німецькі бізнесмени й керівники компаній виявляють дедалі більше бажання приїздити до України. На це вказують оприлюднені у вівторок, 1 жовтня, результати проведеного нещодавно опитування Східного комітету німецької економіки , в якому взяли участь близько 70 німецьких компаній, зацікавлених у веденні бізнесу в Україні

Як показало опитування, співробітники 28 німецьких компаній вже відвідали Україну один чи більше разів з початку війни або знову перебувають там на постійній основі. Ще 24 компанії серйозно обдумують, що в найближчому майбутньому вони або їхні представники вперше з початку війни відвідають Україну.

Найбільшу зацікавленість німецькі бізнесмени виявляють до столиці Києва, який згадується 25 разів, а також західні регіони поблизу Львова (15 згадок), що вважаються загалом безпечною територією, за яким слідують південні регіони навколо Одеси й Миколаєва (7 згадок). Подекуди німецькі компанії не виключають і поїздок до великих міст - Дніпра та Харкова (по 2 згадки), попри те, що ті розташовані ближче до фронту й частіше зазнають ударів з боку РФ. Лише 16 з 68 опитаних компаній відмовляються від поїздок їхнього персоналу чи керівництва за нинішніх умов.

Що цікавить німецький бізнес в Україні?

"Попри застереження щодо поїздок, які й досі публікує німецький уряд, спостерігається помітне зростання готовності (бізнесу. - Ред.) приїздити до України", - констатував Міхаель Гармс (Michael Harms), виконавчий директор Східного комітету німецької економіки, коментуючи результати опитування. "Ситуація в Україні, очевидно, зараз сприймається набагато більш диференційовано, ніж те, що видно на жахливих кадрах з фронту на сході країни", - додав він.

Говорячи про столицю України, Гармс наголосив, що Київ розташований на відстані понад 400 кілометрів від зони бойових дій на сході України та "дуже добре захищений від повітряних ударів".

Нинішнє зростання готовності німецького бізнесу приїздити до України збільшує можливості для нових проєктів, визнають у Комітеті. "Це добра новина для України й для німецької економіки", - каже Гармс. В Україні він вбачає потенціал для німецьких компаній у таких галузях, як будівництво, оборонна промисловість, сільське господарство, ІТ-сектор та відновлювані джерела енергії.

Складний доступ до проєктного фінансування та недостатній страховий захист

Основними перешкодами для роботи в Україні залишаються невизначеність зі страхуванням особистих поїздок та брак можливостей фінансування інвестиційних проєктів. Лише 20 опитаних компаній вважають, що їхні працівники наразі належним чином застраховані від шкоди, яку завдає війна, 19 компаній змогли принаймні частково застрахувати своїх працівників, а 29 компаній ще не уклали відповідного страхового договору.

Що стосується захисту нових інвестицій в Україну та експортного бізнесу з українськими партнерами, то попри війну німецький уряд залишив свої гарантійні інструменти відкритими для німецьких компаній, але, як показує опитування, вони поки що не мають бажаного ефекту. Багато компаній, які хочуть реалізовувати проєкти в Україні, досі нарікають на недостатній доступ до фінансування. "Через негативний рейтинг України від міжнародних рейтингових агентств, який склався через війну, приватним фінансовим установам досі дуже складно надавати проєктне фінансування", - пояснює Міхаель Гармс.

Інвестиційний клімат в Україні тупцює на місці, а ситуація щодо верховенства права покращується

Попри різноманітні зусилля, як-от цьогорічна конференція з відновлення України, проведена влітку в Берліні, лише 15 компаній заявили в опитуванні, що інвестиційний клімат в Україні помітно покращився з початку 2024 року. Натомість 42 не помітили жодних суттєвих змін, а одинадцять відзначили погіршення.

Утім, на думку німецького бізнесу, який працює в Україні, у таких питаннях як боротьба з корупцією та верховенство права, які до 2022 року називалися основними перешкодами для ведення бізнесу в Україні, ситуація помітно покращилася. 27 компаній засвідчили, що український уряд помітно покращив ситуацію з верховенством права з початку російської агресії у 2022 році, лише п'ять компаній спостерігають негативну тенденцію, тоді як 33 компанії не визнають ані прогресу, ані регресу. "Результат показує, що довіру до українського верховенства права потрібно і надалі зміцнювати. Однак вжиті заходи вказують на правильний напрямок", - зазначив Міхаель Гармс.