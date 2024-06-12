Німецькі ЗМІ про значення виступу Зеленського в Бундестазі

Президент України Володимир Зеленський уперше особисто виступив у Бундестазі. Депутати від двох проросійських партій - правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) та нової лівої партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) - бойкотували його промову, демонстративно не з'явившись до зали засідань німецького парламенту.

Виступ у Бундестазі мав бути кульмінацією довгого для Володимира Зеленського дня у Берліні, але у парламенті розігрується німецький внутрішньополітичний фарс, коментує видання Zeit-online. "Цей момент у Бундестазі є зазиранням у майбутнє, що його визначили вибори до Європарламенту. Так, там досі є стабільна більшість, яка виступає на підтримку України - і в Європі, і в Німеччині. Але її противників стає дедалі більше. І вони стають нахабнішими. Лідери парламентської фракції АдН Аліса Вайдель (Alice Weidel) і Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) називають Володимира Зеленського "президентом війни, котрий жебракує". "Ми відмовляємося слухати спікера в камуфляжі", - цитує видання заяву керівництва АдН і веде далі: "При цьому Зеленський не носить камуфляжу. Звичайно, на ньому немає сорочки і краватки, як на Олафі Шольцові (Olaf Scholz), але ж він (Шольц. - Ред.) і не керує країною, яка перебуває у стані війни", - пише Zeit-online.

"Огидна риторика сподобається правителю в Кремлі"

"Непристойна, негідна, неповажна - інакше не можна назвати поведінку трупи Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) щодо президента України, - пише коментатор берлінської студії ARD. - Володимир Зеленський приїжджає до німецького Бундестагу як гість. У своїй надзвичайно емоційній промові він дякує Німеччині за підтримку, яку вона надала його країні після вторгнення Росії та втягування у кровопролитну війну, а що ж роблять десятеро депутатів від дружнього до Росії "Союзу Сари Ваґенкнехт"? Вони бойкотують появу Зеленського і тримаються подалі від промови. Це ті самі люди, які за кожної нагоди голосно вимагають припинити війну шляхом переговорів. При цьому Ваґенкнехт і Ко. навіть не слухають, що говорить один з найважливіших учасників таких переговорів. Це чисте лицемірство з боку самопроголошеної "партії миру", - читаємо в коментарі ARD. Автор коментаря не оминув увагою й поведінку депутатів від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини": "АдН, інша надзвичайно дружня до Росії партія в Бундестазі, поводилася ще більш убого. Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла, "пекельний дует" на чолі парламентської фракції та партії, опустилися дуже низько, щоб виправдати відсутність своїх депутатів. (…) Ця огидна риторика сподобається правителю в Кремлі", - підсумував коментатор берлінської студії ARD.

Після виступу Зеленського у Бундестазі видання Kölner Stadt-Anzeiger задається питанням: "Як таке може бути, що велика, сильна, ліберальна Європа за підтримки США не в змозі серйозно протистояти російській агресії. Подивишся, наскільки успішним є Путін у розколі європейських країн - не в останню чергу Німеччини, і сумніваєшся в тому, що демократія справді виявиться сильнішою моделлю суспільства; що вона буде привабливою не лише для пригноблених, як українці, але й витримає випробування історією. Німеччина та Європа тепер повинні довести, що демократія і свобода не тільки привабливіші, але й сильніші за автократію та диктатуру", - пише Kölner Stadt-Anzeiger.

"Їх занадто мало, щоб змінити курс Німеччини"

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало виступ президента Зеленського у Бундестазі рішучим і впевненим: "З його промови в Бундестазі не можна було сказати, що перспективи не такі вже й райдужні. Це був рішучий, впевнений виступ, який разюче контрастував з часто нерішучими німецькими дебатами про війну. Немає такого муру, який не можна було б зруйнувати, звернувся Зеленський до членів Бундестагу. Це, звичайно, було адресовано Берліну - слушне нагадування про те, що саме Європі не варто фаталістично ставитися до російських претензій на панування. Зеленський також знайшов правильні слова, коли подякував Німеччині, особливо за захист, забезпечений системами Patriot. Ну, а те, що трупа Ваґенкнехт і майже всі депутати від AдН бойкотували виступ президента, він зможе пережити - їх занадто мало, щоб змінити курс Німеччини", - переконане видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.