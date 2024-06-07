Вчені: Переліт і алкоголь - речі несумісні

Вживання спиртного під час польоту може викликати у сплячого авіапасажира кисневе голодування, з'ясували німецькі дослідники. Ці висновки можуть пожвавити дискусію про заборону алкоголю на борту.

Через нинішню повномасштабну війну Росії проти України для більшості українців авіаперельоти - лише омріяна розкіш.

Утім, любителі мандрів літаком нині звертають увагу на нещодавно опубліковані застереження німецьких вчених. Вони виявили й довели, що літак - далеко не найкраще місце для вживання алкогольних напоїв, адже це може мати далекосяжні наслідки для здоров'я. Дослідження проведене Німецьким центром авіації та космонавтики (DLR), розташованим у Бонні, спільно з Рейнсько-Вестфальським технічним університетом (RWTH) в Аахені.

Причин, що спонукають авіапасажирів вживати алкогольні напої під час польоту, чимало й усіх їх не перелічити. Для одних - це невіддільна частина ритуалу освячення, чи то пак кропіння, початку найприємнішого часу в році - відпустки. А дехто переконаний, що келих вина чи пива допоможе заснути або побороти аерофобію, тобто страх або боязкість подорожувати літаками.

Однак сон в літаку після вживання спиртного, скажімо, в разі тривалого рейсу, становить істотну загрозу здоров'ю, насамперед для літніх людей і тих, хто лише нещодавно оговтався від хвороби.

Щороку сотні тисяч людей стають жертвами алкоголю, тож відмовитися від зайвої чарки чи келеха на землі не завадить Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Алкоголь зменшує рівень кисню в крові, але водночас пришвидшує серцебиття

Під час польоту тиск у пасажирському салоні й кабіні екіпажу створюється штучно і відповідає тиску на висоті близько двох з половиною кілометрів, оскільки досягти того ж показника, що і на рівні моря, просто технічно годі. Згідно з дослідженням, на висоті атмосферний тиск падає, а разом з ним знижується і насиченість крові киснем - приблизно до 90 відсотків у здорових пасажирів.

Нижче цього рівня людський організм вже не отримує достатнього обсягу кисню і намагається забезпечити ним насамперед мозок як один з ключових органів. М'язи ж і інші органи натомість змушені стикатися з кисневим голодуванням, відомим під науковою назвою гіпоксія.

Сама гіпоксія може викликати у людини запаморочення, нудоту, дуже глибоке або прискорене дихання. Утім, нестача кисню може наступити й тоді, коли алкоголь викликає у сплячої людини прискорене серцебиття.

Сон в особливих умовах

У дослідженні брали участь 48 осіб у віці до 40 років. Учасників дослідження розбили на дві групи. Одна спала в лабораторії за нормального атмосферного тиску, інша - в спеціальному приміщенні, де було створено той самий тиск, як і на висоті у 2438 метрів. Перед однією з двох контрольних ночей учасники експерименту вжили спиртне.

У тих, хто пив алкоголь і спав в умовах, наближених до перелітних у літаку, частота серцебиття зросла в середньому до 88 ударів у хвилину, а рівень насиченості крові киснем впав до 85 відсотків, з'ясували вчені. Натомість безалкогольна ніч в особливих умовах означала 73 удари серця й 88 відсотків щодо насиченості киснем, сон після спиртного за нормального атмосферного тиску - 77 ударів і 95 відсотків, а результати такої ж ночі без алкоголю - 64 удари серця у хвилину і насиченість крові киснем приблизно на 96 відсотків.

На перший погляд, така різниця видається не надто значною. Однак цей ефект був чітко помітний навіть у молодих і здорових учасників досліду. А для літніх або осіб зі слабким здоров'ям настільки низький вміст кисню в крові або часте серцебиття може швидко перетворитися на загрозу для життя.

Томатний сік - непогана альтернатива, адже під час польоту притуплюється реакція смакових рецепторів на сіль, тож на борту цей напій смакує зовсім по-іншому Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Власне, суперечки про можливу заборону алкогольних напоїв на авіарейсах не вщухають протягом десятків років. Нинішнє дослідження, безумовно, не стане останнім з цього питання, але навряд чи уможливить прямі висновки, оскільки група протестованих була нечисленною, досить молодою і здоровою. Крім того, учасники експерименту могли спати лежачи на спині, а в реальному польоті таку можливість мають хіба що пасажири бізнес-класу.

Проте, вчені сподіваються, що їхня праця збагатить дискусію. Результати показують, що "навіть у молодих і здорових людей поєднання прийому алкоголю зі сном в гіпобаричних (низькотискових. - Ред.) умовах створює значне навантаження на серцево-судинну систему і може призвести до загострення симптомів у пацієнтів з серцевими або легеневими захворюваннями", наголошують дослідники.

Вони виступають за зміну чинних правил подорожей на літаках та обмеження споживання алкоголю на борту. Крім того, автори експерименту рекомендують утриматися від вживання спиртних напоїв, якщо до вильоту залишилося менше ніж 12 годин.

Наливати чарку з рукава заборонено

Якщо авіакомпанія не пропонує алкоголь або він занадто дорогий, декому з пасажирів, можливо, закортить вихилити кілька келишків вина, купленого в магазинах Duty Free. Але подібна практика зазвичай заборонена, а розпивання принесеного з собою на борт спиртного загрожує штрафом.

Ця заборона покликана перешкодити пасажирам у стані сильного алкогольного сп'яніння наражати на небезпеку попутників, членів екіпажу, повітряне судно або самих себе. Багато авіакомпаній залишають за собою право не пускати таких пасажирів на борт, зв'язатися з органами правопорядку, а в разі серйозних порушень можуть вжити інших заходів, приміром, вдягти на паливоду наручники.