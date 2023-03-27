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Leopard 2Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну - Spiegel

Ольга Лебедєва | Віолетта Чайковська
1 год. тому

За даними Der Spiegel, всі 18 обіцяних Німеччиною бойових танків Leopard 2 вже доставили в Україну.

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Всі 18 обіцяних німецьким урядом бойових танків Leopard 2 вже доставили в Україну. Останні танки покинули Німеччину наприкінці минулого тижня і передані українським представникам на кордоні, пише в понеділок, 27 березня, німецький тижневик Der Spiegel із посиланням на джерела.

Крім того, за даними видання, Україна вже отримала близько 40 бронетранспортерів Marder.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Танкова коаліція для України

Для протистояння Росії союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн.

Першою надати Збройним силам України (ЗСУ) основні бойові танки західного зразка погодилася Великобританія - 14 одиниць Chаllenger 2. Сьогодні стало відомо, що українські військові повернулися з навчань на танках Challenger 2. "Очікується, що українські екіпажі і танки будуть на позиціях якраз до весняного контрнаступу, який, як вважають, готується", - написало видання The Guardian.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наприкінці січня після кількох місяців дискусій згодився поставити Україні Leopard 2 і дозволив їхній реекспорт іншим країнам. Крім 18 одиниць від ФРН, німецькі "Леопарди" Києву пообіцяли Польща, Іспанія, Швеція, Норвегія, Канада , Португалія та Фінляндія.

Крім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей - Leopard 1. Після цього на початку лютого Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих німецьких танків Leopard 1

Тим часом США пообіцяли передати Києву 31 американський танк Abrams.

Читайте також: Білий дім: Байден вирішив поставити Києву танки Abrams під тиском ФРН

Військові ЗСУ навчаються управляти Leopard

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Німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну - Spiegel

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