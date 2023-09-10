Німецькі рятувальники не відбули до Марокко: немає запиту

Влада Марокко не надсилала запитів на прибуття іноземних рятувальників, тож кільках груп німецьких фахівців не змогли відбути до зони стихійного лиха в цій африканській країні. Тим часом зростає число жертв землетрусу.

Понад 50 рятувальників німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) не змогли відбути до Марокко, повідомляється у неділю, 10 вересня. З вечора напередодні вони перебували в режимі очікування біля аеропорту "Кельн/Бонн" і повернулися на свої місця дислокації. Аналогічна інформація надійшла ще від двох рятувальних організацій Німеччини - I.S.A.R. Germany та Bundesverband Rettungshunde.

Три організації обґрунтували свій крок тим, що вони ще не отримали запиту на допомогу від Марокко, де два дні тому стався потужний землетрус. Тим часом вікно можливостей для порятунку вцілілих поступово закривається. Численні країни запропонували свою допомогу. Однак наразі Марокко, очевидно, звернулося за допомогою лише до Іспанії, Франції та Тунісу.

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"Нині THW з'ясовує, чи можна допомогти країні з доставкою гуманітарної допомоги, і якщо так, то яким чином", - зазначила голова агентства Сабіне Лакнер (Sabine Lackner). "Групи THW також готові до можливої допомоги з постачанням питної води на місці", - цитує її агенція EPD. Інші організації з Німеччини також оголосили, що вони розглядають варіанти, як допомогти цій постраждалій від стихії африканській країні.

Землетрус у Марокко: загиблих понад 2,1 тисячі

Тим часом міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що число жертв руйнівного землетрусу зросло до 2122. Ще щонайменше 2421 людина отримала поранення. Рятувальники досі намагаються віднайти під завалами тих, хто вижив у районах стихійного лиха, зазначають у відомстві. Однак їм важко просуватися в гірських районах, оскільки багато постраждалих від землетрусу поселень є важкодоступними, пише dpa.

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Землетрус, що стався в Марокко пізно ввечері у ніч на 9 вересня, був найсильнішим за останні десятиліття. Його магнітуда становила 6,8. Король Мохаммед VI оголосив триденну національну жалобу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 300 тисяч людей у Марракеші та прилеглих районах постраждали від стихійного лиха.