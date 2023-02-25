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Демонстрація у НімеччиніФото: Kai Pfaffenbach/REUTERS
ПолітикаНімеччина

Німецькі політики критикують "ходу за мир" у Берліні

Анатолій Арні | Аліна Коломієць
2 год. тому

Мітинг проти постачання озброєнь Україні, організований лівими та активістами, викликав багато критики.

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Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) різко розкритикував ідею мітингу проти постачання озброєння Україні, який відбудеться у Берліні у суботу, 25 лютого. У коментарі телеканалу ARD напередодні ходи чиновник зазначив, що його організатори "намагаються продати як мир те, що імперіалістичний диктатор нав'язує Європі".

Критику Габека викликав мітинг "Повстання за мир", організований депутаткою Бундестагу від Лівої партії Сарою Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) та поборницею прав жінок Алісе Шварцер (Alice Schwarzer). Згідно з заявкою організаторок, у ході візьмуть участь як мінімум 10 тисяч осіб, а її посил - вимога до уряду йти шляхом мирних перемовин між Україною і Росією, замість організації поставок озброєння Києву.

Габек зазначив, що "миру хоче кожен, хто має здоровий глузд", але те, що пропонують Ваґенкнехт та Шварцер - "це не мир, а химера" та введення населення в оману. За словами віцеканцлера, якщо слідувати зверненню активісток, "це стане запрошенням Путіну нападати на інші країни".

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У СДПН та Лівій партії дистанціювалися від активісток

Очільник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) зазначив у коментарі газеті Rheinische Post, що підтримує бажання громадян прагнути мирних перемовин, однак не може схвалити думку Ваґенкнехт і Шварцер.

За його словами, було б добре, якби мітинг при цьому "чіткіше відмежувався" від радикальних рухів. При цьому, за словами Мютценіха, слід визнати, що частина населення Німеччини хотіла б "більшої орієнтації на мирні перемовини". Раніше політик заявляв, що не проти ідеї переговорів загалом, зокрема й пропозиції Бразилії.

Виконавчий секретар фракції соціал-демократів у Бундестазі Катя Маст (Katja Mast) поставилася до ідеї активісток критичніше - у коментарі виданням медіагрупи Funke вона вказала, що організаторки грають на руку російській пропаганді, яка не забариться використовувати фотографії та відео з мітингу у своїх цілях.

Співочільниця Лівої партії Жанін Вісслер (Janine Wissler) зазначила, що не візьме участь у ході своєї колеги по партії, оскільки "бере участь в іншій акції", і переймається тим, що заклики до участі в ході звучать і в правих колах.

"Маніфест за мир" як "інструкція з капітуляції"

Хода "Повстання за мир" була організована після публікації Ваґенкнехт та Шварцер на початку лютого петиції з так званим "Маніфестом за мир", яка була викладена на порталі change.org й за останні 10 днів набрала понад 600 тисяч підписів.

Проте ініціатива активісток з самого спочатку викликала безліч критики. Німецькі ЗМІ називали викладені в маніфесті тези цинічними та зневажливими по відношенню до українців, а консервативна Die Welt взагалі назвала документ "інструкцією з капітуляції".

У відповідь на цю ініціативу у ФРН напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну було запущено петицію із закликом не припиняти допомогу Києву. Її серед інших підписали голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), член комітету Бундестагу з міжнародних справ Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) та інші депутати парламенту Німеччини.

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