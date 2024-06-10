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Німецькі компанії планують інвестувати в Україну - KPMG

Ольга Лебедєва
10 червня 2024 р.

За даними опитування, 43 відсотки німецьких фірм в Україні планують нові інвестиції. 42 відсотки респондентів очікують на покращення економічної ситуації в Україні в найближчий рік, 10 відсотків - погіршення.

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Відновлення зруйнованих будинків в Україні, архівне фото
Відновлення зруйнованих будинків в УкраїніФото: DW

Попри війну німецькі компанії, які працюють в Україні, оптимістично оцінюють економічну ситуацію в країні. 43 відсотки німецьких фірм в Україні планують нові інвестиції, заявила в понеділок, 10 червня, міжнародна аудиторська компанія KPMG з посиланням на дані опитування, проведеного спільно з Німецько-українською торгово-промисловою палатою у квітні та травні серед 142 компаній.

При цьому 42 відсотки респондентів повідомили, що очікують у найближчі 12 місяців покращення економічної ситуації в Україні. 10 відсотків вважають, що вона погіршиться.

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Плюси та мінуси інвестицій в Україну

Сприятливий інвестиційний клімату в Україні характеризують доступ до ринку, наявність кваліфікованих кадрів та міжнародні програми відновлення країни. Серед перешкод компанії назвали війну, що триває, ризики для безпеки співробітників і місцеву корупцію. Крім того, український закон про мобілізацію обмежує доступ до робочої сили.

Нагадаємо, у Берліні 11 червня розпочнеться дводенна конференція з відновлення України, на якій очікується близько 2 тисяч учасників. Проведенням конференції уряд Німеччини має намір надати довгострокову перспективу відновлення України та стимулювати інвестиції. Серед іншого буде піднято питання надзвичайної допомоги на тлі російських атак.

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